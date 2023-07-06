Какие привычки российских родителей больше всего удивляют иностранцев

В современной России можно наблюдать явление культа детей. Иностранцы выражают недоумение по поводу гиперопеки и слепой родительской любви, которые, по их мнению, делают воспитание в России консервативным и не учитывающим индивидуализм детей.

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Психолог М. Щенсняк отмечает, что европейцев шокирует то, что русские не рассматривают детей как независимые личности. Вместо этого они стремятся защитить их от ошибок, что приводит к тому, что дети становятся инфантильными и слишком зависимыми от родителей.

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Сознавая свою важную роль в жизни родителей, дети уже с раннего возраста осваивают искусство манипуляции. Они используют крики, обиды, истерики и другие методы, чтобы добиться своего. В отличие от иностранцев, российские родители часто подчиняются капризам своих детей.

Особенностью русских семей является привязанность к внукам, которая часто выражается в самопожертвовании. Бабушки и дедушки, выйдя на пенсию, посвящают себя уходу за внуками, чтобы позволить родителям строить карьеру. Многие российские семьи не приемлют идею нанимать няню, предоставляя эту ответственность старшему поколению.

Американка Д. Горман, прожившая несколько лет в России, удивлялась тому, как тепло русские мамы одевают своих детей на улице. Они укутывают их в несколько слоев одежды, даже когда погода становится теплее, чтобы предотвратить простуду.

В отличие от иностранцев, русские родители гуляют с детьми в любую погоду. Они выносят коляски на улицу даже в жару или сильный мороз. Иностранным родителям может показаться, что такая ежедневная активность является излишней.

Российские родители часто нагружают своих детей дополнительными занятиями. После школы они посещают развивающие центры, дома творчества и музыкальные школы. В результате, детям приходится ложиться спать поздно из-за большого количества домашних заданий. Иностранцы считают такую перегрузку неприемлемой для детского организма.