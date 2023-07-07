Как помочь школьнику справиться с неудачей на ЕГЭ

«Часто выпускники боятся не столько экзаменов, сколько реакции родителей на полученные баллы. И, как показывает практика, самостоятельно справиться с неудачей молодым людям очень сложно: слишком серьезный удар нанесен по их самооценке. Поэтому в первую очередь хочется обратиться к родителям. Если вы не хотите, чтобы ваш ребенок впал в депрессию и считал себя полным ничтожеством, пожалуйста, поддержите его во время экзаменов. Главное - помнить, что ЕГЭ - это только экзамен. Балл по ЕГЭ не характеризует ни самого человека, ни его умственные способности. Он не прогнозирует его будущее и даже не всегда точно оценивает уровень подготовки», - сказала Адаскина.