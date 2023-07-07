Психолог рассказала, как помочь школьнику справиться с неудачей на ЕГЭ
В случае неудачи на ЕГЭ родителям нужно поддержать выпускника, в том числе помочь подобрать подходящие варианты продолжения обучения. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила доцент кафедры «Педагогическая психология имени профессора Гуружапова» факультета «Психология образования» Московского государственного психолого-педагогического университета, кандидат психологических наук Анна Адаскина.
«Часто выпускники боятся не столько экзаменов, сколько реакции родителей на полученные баллы. И, как показывает практика, самостоятельно справиться с неудачей молодым людям очень сложно: слишком серьезный удар нанесен по их самооценке. Поэтому в первую очередь хочется обратиться к родителям. Если вы не хотите, чтобы ваш ребенок впал в депрессию и считал себя полным ничтожеством, пожалуйста, поддержите его во время экзаменов. Главное - помнить, что ЕГЭ - это только экзамен. Балл по ЕГЭ не характеризует ни самого человека, ни его умственные способности. Он не прогнозирует его будущее и даже не всегда точно оценивает уровень подготовки», - сказала Адаскина.
Эксперт напомнила, что можно подобрать вузы со схожими направлениями подготовки, заочные отделения, колледжи, учебные заведения в других городах.
«Возможно, рассмотреть варианты коммерческого обучения. И даже если в семье нет на это ресурсов, многие студенты успешно находят возможность подработки для оплаты обучения. Если ситуация позволяет, то gap year - год между окончанием школы и поступлением в университет - может стать полезным и эффективным временем, позволяющим разобраться в своих желаниях, убедиться в неслучайности выбора профессии или осознанно выбрать другую траекторию обучения», - подчеркнула психолог.