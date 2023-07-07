Врач перечислил основные причины ожирения у детей

Неправильная культура питания и недостаток физической активности – одни из основных факторов, которые влияют на развитие ожирения у детей и подростков. Об этом «Газете.Ru» рассказал бариатрический хирург Александр Неймарк.

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«Основная причина развития избыточного веса в детском возрасте – отсутствие адекватного режима питания и употребление пищи с повышенным содержанием жиров и углеводов. Легкая доступность высокоуглеводной еды, сладких напитков и снеков в магазинах и даже в школьных кафе, побуждает детей к выработке неправильного пищевого поведения с младшего возраста и приводит к набору веса», – предостерег врач.

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При этом, по его словам, часто болезнь, начавшаяся в детстве, сохраняется и во взрослом возрасте, приводя к развитию гипертонической болезни, сахарному диабету второго типа и поражению суставов.

«Как правило более чем в 90% случаев дети с диагнозом ожирение переносят болезнь во взрослую жизнь, а сформированные привычки в питании после взросления только усугубляются. Более того, уже сейчас врачи все чаще видят у детей даже в раннем возрасте многие взрослые болезни. Так сегодня не редкость, когда дети в 13-14 лет имеют вес 130-140 кг и при этом страдают артериальной гипертензией или сахарным диабетом 2 типа», – констатировал хирург Александр Неймарк.

Врач-эндокринолог Мария Молоткова в свою очередь добавила, что значительную роль в развитии осложнений детского ожирения также играет инсулинорезистентность, которая возникает вследствие ожирения.

«Резистентность к инсулину может приводить к сахарному диабету 2 типа и всем его осложнениям – поражению почек, сетчатки и нервных окончаний даже у детей», – сообщила эндокринолог.

Она рекомендовала, чтобы предотвратить развитие болезни у ребенка, в первую очередь нужно обратить внимание на то, как ребенок питается в семье. Ведь именно родители несут ответственность за формирование пищевого поведения у детей. Кроме того, нередки случаи, когда ребенок с ожирением растет у родителей, страдающих той же болезнью.

«Важно вовремя изменить «неправильные» привычки, чтобы ребенок смог вести здоровый образ жизни во взрослом возрасте. Кроме того, родителям стоит позаботиться о том, чтобы ребенок больше времени проводил на улице и занимался активными видами спорта. Также следует максимально сокращать время, проведенное у экрана телевизора или гаджета», – посоветовала Мария Молоткова.

Александр Неймарк добавил, если родители замечают у ребенка быстрый и сильный набор веса, стоит обратиться за лечением к специалистам.