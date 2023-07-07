Родители могут получить бесплатную помощь по вопросам развития и воспитания детей

Благодаря нацпроекту «Образование» родители детей от 0 до 18 лет могут получить бесплатную помощь по вопросам развития, воспитания, образования ребёнка, внутрисемейных отношений, а также получить психологическую поддержку в любом удобном для него формате. Всего уже проведено более 10 млн консультаций.

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Чаще всего родители детей дошкольного возраста просят провести консультации по вопросам развития малышей, адаптации в детском коллективе, развития навыков самообслуживания и коммуникации. Также поступает много запросов на коррекцию речевых навыков.

Родителей детей младшего школьного возраста интересуют такие темы как мотивация к обучению; адаптация к школе и новому коллективу; вопросы агрессии, невнимательности и рассеянности. Они также спрашивают у специалистов, что необходимо делать для саморазвития ребёнка в домашних условиях и как приучить к самостоятельности.

Для родителей детей с 12 до 15 лет основным вопросом обращения остаётся вопрос социализации детей, выработка норм поведения и правильное выстраивание детско-родительских отношений.

Родители старшеклассников обычно интересуются вопросами профессиональной ориентации: куда пойти учиться и как выбрать профессию.

Получить бесплатную консультационную помощь можно тремя способами:

1) позвонить на горячую линию по номеру телефона 8 (800) 444-22-32;

2) подать обращение в письменном виде на портале растимдетей.рф, указав контактные данные, регион, тему обращения и сам текст обращения, или на сайтах консультационных служб;

3) обратиться в некоммерческую организацию/специальный центр из списка, выбрав нужный регион на сайте растимдетей.рф.