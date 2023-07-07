Вместе с заведующей Центром аллергологии и иммунологии Светланой Стариковой разбираемся, как и зачем готовить ребёнка к детскому саду.

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Когда ребёнок первый раз идёт в детский сад, для него это не только знакомство с новым коллективом, но и встреча с новым микроклиматом. Иммунной системе ребёнка необходимо время, чтобы освоиться с вирусами, бактериями и выработать иммунный ответ. Пока этого не произойдёт, организм будет активировать защитную систему. От подготовки ребёнка к детскому саду будет зависеть, лёгкой или трудной будет его адаптация и как часто он будет болеть.

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О том, как подготовить иммунитет ребёнка к детскому саду, мы поговорили со Светланой Стариковой - заведующей Центром аллергологии и иммунологии, кандидатом медицинских наук ГДКБ № 2 им. В. П. Бисяриной

- С точки зрения врача-иммунолога готовиться к детскому саду надо с рождения, как бы это странно не звучало. Чтобы помочь иммунитету ребёнка, важно не создавать для него "кокон", следить за правильностью питания и закаливать малыша. Дети должны пачкаться, трогать руками перила, стены, камни и другие предметы на улице. Всё это при правильной гигиене лишь укрепит организм и сократит частоту заболеваний, - объясняет Светлана Старикова.

По словам врача, частое в детском саду явление - насморк - это нормальная защитная реакция организма ребёнка на новую среду и способ адаптации.

- Не стоит сразу прекращать водить детей в садик при появлении небольшого насморка. Если при этом нет температуры, ребёнок бодр и игрив, выделения из носа не несут опасности. Да, ребёнок испытывает некий дискомфорт, и ему потребуется наблюдение во время дневного сна и небольшое лечение дома, но частые перерывы в посещении детского сада могут стать более вредными для малыша. Его организм только начинает осваиваться на новом месте, родители забирают его домой, он привыкает к дому, а затем его обратно в детский сад. Помимо стресса для организма, малыш будет каждый раз испытывать эмоциональный стресс и заболевать, чтобы вновь оказаться у мамы. Это проявление психосоматики, - объясняет доктор.

Крепкий иммунитет формирует здоровое питание всех членов семьи, а ребёнка в особенности, поскольку это растущий организм. Но важным в физическом воспитании является закаливание. Оно не гарантирует, что ребёнок не заболеет. Но закалённый организм болеет реже, легче и быстрее. При закаливании ребёнок становится более активным, быстрее развивается и растёт, меньше имеет проблем с пищеварением, а значит устойчив к аллергенам.

Закаливающие мероприятия можно и нужно проводить с рождения малыша, главное - выполнять их регулярно, вне зависимости от времени года и погодных условий, если соблюдать два простых принципа: регулярности (ежедневное проведение закаливающих процедур, желательно в одно и тоже время) и постепенности (не нужно торопиться, важно дать организму адаптироваться постепенно, понемногу увеличивая время процедуры и постепенно снижая температуру воды).

сухие или влажные обтирания водой

умывание лица и рук холодной водой

полоскание горла прохладной водой

контрастные обливания

посещение бассейна

Многие закаливающие мероприятия не требуют от нас никаких особых усилий, мы активно используем их в нашей повседневной жизни:

Прогулки на улице. Так называемые воздушные ванны. Не надо кутать ребёнка. Важно одеть его соответственно погоде и дать возможность двигаться.

Бег босиком. Дома, на природе по траве, по земле, по мелкой гальке.

Купание в природных водоёмах - прекрасный закаливающий приём.

Каким бы крепким здоровьем не обладал малыш, не лишней будет дополнительная защита путём создания активного иммунитета против заболеваний с возможными тяжёлыми осложнениями. Не отказывайтесь от прививок. Лучше всего, если вы будете следовать рекомендациям вашего педиатра и графику национального календаря прививок.