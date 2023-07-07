Психолог посоветовала, как справиться с детской истерикой

В случае истерики у ребенка для его успокоения принципиальным будет возраст, поделилась в разговоре с NEWS.ru семейный психолог Наталья Панфилова. Для детей младше пяти лет более действенным будет способ прижать ребенка к себе. С теми, кто старше этого возраста, лучше говорить спокойно, но не пытаться переспорить.

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Чем меньше ребенок, тем лучше он реагирует на физический контакт. Если у него началась истерика, то нужно прижать ребенка к себе, обнять, погладить. Как правило, лет до пяти это работает намного лучше, чем слова. В более зрелом возрасте уже немаловажно, чтó родитель говорит. При детской истерике ни в коем случае нельзя кричать или хватать ребенка, или поддаваться стрессу и пытаться его переспорить, от этого истерика может только усилиться. Аргументированные разговоры, как со взрослым, тоже не подействуют, поэтому лучше всего постараться также ребенка успокоить: говорить тише, медленнее, — объяснила психолог.

С ребенком, чей возраст ближе к подростковому, наоборот, может помочь разговор с использованием аргументов, считает Панфилова. Родитель вполне может сказать, что он выслушает ребенка, постарается понять, если тот успокоится и аргументированно начнет разговаривать.