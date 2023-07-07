Что делать, если ребенок не хочет идти в школу

Психолог рассказала, почему ребенок может испытывать дискомфорт на учебе и как родители могут улучшить его условия пребывания в школе.

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Часто родители недооценивают школьные проблемы, списывая жалобы ребенка на лень, капризы или банальное нежелание учиться. Но многие дети действительно испытывают дискомфорт в стенах школы по целому ряду причин. Например, по результатам исследования Ассоциации детских психологов и психиатров России, почти половина учеников не хотят ходить в школу из-за неприязни к педагогу.

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С какими еще трудностями сталкиваются школьники и как помочь ребенку вернуть мотивацию к обучению — разбираемся вместе с детским психологом и основательницей центра эстетического воспитания для подростков, экспертом Domestos (программы "Терпеть нельзя учиться"), Ольгой Гамалиной.

«Воспаление хитрости» или реальные проблемы?

Родители, обеспокоенные благополучием своего ребенка в учебном заведении, в первую очередь должны четко разделять, чем вызвано нежелание учиться и плохое поведение — обыкновенной ленью и сложным характером или дискомфортной обстановкой в школе. Важно быть очень внимательным к тому, как проявляет себя школьник, а также задавать открытые вопросы и использовать активное слушание, когда ребенок отвечает. Если нежелание проявляется только к одному конкретному предмету, это может указывать на сложность усвоения определенного материала или трудности в коммуникации с учителем. Но если отсутствие мотивации проявляется во всех предметах — это свидетельствует о наличии более глубоких проблем.

Почему ребенку может быть неуютно в школе?

Стресс и тревога у ребенка напрямую связаны с дискомфортом во время учебы. Он может быть вызван высокой учебной нагрузкой, завышенными ожиданиями успеха, социальным давлением и множеством других факторов, которые делятся на две категории: физические и психологические.

Парты, санузлы и школьная форма

Достаточно сложно чувствовать себя комфортно, когда в школе протекает крыша, через окна сквозит холодный ветер, парты обшарпаны, на стенах трескается штукатурка, а в туалетной комнате царит антисанитария. Это проблемы, которые оказывают прямое влияние не только на успеваемость, но и на здоровье детей.

Школьные туалеты

Плохие санитарные условия отрицательно сказываются на успеваемости детей, а также их психологическом состоянии. Кроме того, антисанитария создает благоприятную среду для распространения опасных бактерий и вирусов. Это приводит к проблемам ЖКТ и повышенному риску заражения инфекционными заболеваниями, такими как гастроэнтерит, ротавирус, диарея и сальмонелла. Не стесняйтесь напрямую спрашивать ребенка о таких проблемах, ведь именно вы в первую очередь можете повлиять на их решение, обратившись в школьную администрацию, а также муниципальные, региональные или контролирующие органы. Сегодня существуют и частные инициативы, предлагающие альтернативу в решении таких проблем.

Школьная форма

Другим неочевидным для родителей фактором может послужить школьная форма, которая на первый взгляд удачно комбинирует все необходимые элементы гардероба между собой. Такой подход избавляет ребенка и родителей от ежедневных утренних переживаний о том, что же надеть, но есть и обратная сторона. Многим школьникам неудобно двигаться в форме, а также бывает слишком жарко или холодно в зависимости от времени года. Отдельной проблемой становится переодевание после активных занятий физкультурой — дети чувствуют себя дискомфортно и отвлекаются от учебного процесса, а форма пропитывается запахом пота на весь оставшийся день. При выборе формы рекомендуется отдавать предпочтение трикотажной одежде с минимальным количеством застежек и подбирать удобную однотонную обувь, а также всегда советоваться с детьми при выборе одежды.

Конфликты, буллинг и страхи

Большое влияние на состояние ребенка оказывают психологические факторы — негативное общение со сверстниками, травля, сложности в освоении школьной программы и даже страх публичной проверки знаний у доски».

Школьный буллинг

Травля — это опасная форма психологического насилия как для агрессора, так и для жертвы, а ее участниками в той или иной роли по статистике становится каждый третий школьник в возрасте от 12 до 18 лет. Проблемы буллинга и негативного общения со сверстниками являются одними из наиболее распространенных причин дискомфорта у детей в школе.

Задача родителей — вовремя заметить тревожные сигналы, которые транслируют дети, столкнувшиеся с травлей. Они проявляются в изменении поведения (агрессивность, конфликтность или, наоборот, замкнутость, раздражительность, пассивность), снижении успеваемости, а также отсутствии интереса к учебе. Обнаружить проблему помогут доверительное общение с ребенком и открытые вопросы: “Как ты себя чувствуешь в школе?”, “Что тебе нравится больше всего, а что меньше всего?”, “Что тебя сегодня порадовало или расстроило?

Ежедневное насилие и порицание, свойственные травле, могут привести к тревожному депрессивному состоянию и потере у ребенка уверенности в себе на долгие годы. Поэтому, если ученик стал жертвой буллинга, следует поставить в известность классного руководителя, школьного психолога, директора и связаться с родителями зачинщиков травли. По словам Гамалиной, если обсуждениями ситуацию не удалось разрешить, то ради благополучия ребенка стоит задуматься о смене места обучения.

Ситуация, когда ребенок выступает агрессором, скрывает за собой не менее опасные психологические проблемы. Ощутив власть и безнаказанность, дети подвергаются риску диссоциального расстройства личности, проявляющегося в нарушении социальных норм, агрессивном поведении и проблемах с формированием привязанности. Обсудите ситуацию с ребенком, чтобы установить причины агрессии по отношению к слабым. Зачастую неуверенные в себе дети примыкают к коллективной травле лишь потому, что сами боятся в противном случае стать ее жертвой. Нередко причиной становится закрепленная модель поведения, в которой именно насилие помогает добиться результата. Ольга Гамалина рекомендует проработать эти вопросы с психологом или социальным работником и не оказывать давление на ребенка, ведь насилие может только усугубить ситуацию.

Конфликт с преподавателем

Противоречия в школе могут возникнуть не только в коммуникации между сверстниками, но и между учеником и учителем. Такой конфликт, в отличие от буллинга, не предполагает систематического насилия, но все же доставляет большой дискомфорт ребенку, который теряет интерес и мотивацию к изучению предмета.Учебная программа подразумевает, что школьники должны сами научиться находить решения в конфликтных ситуациях и справляться с ними, ведь этот навык необходим во взрослой жизни.

Даже если ребенок очень резко высказывается в адрес учителя, выслушайте его, не осуждая. Объединение усилий в противостоянии с педагогом не научит ребенка отстаивать свою позицию. Ваша задача — поддержать ребенка, который находится в более слабой позиции и вмешаться в случае, если ситуация выходит за рамки.

Если ребенку не удается преодолеть конфликт самостоятельно, обратитесь за консультацией к классному руководителю или воспользуйтесь школьной системой разрешения конфликтов. Сегодня во многих учреждениях существуют тьюторские и психологические службы, которые призваны заниматься подобными вопросами.

Ответ у доски

Страх публичной проверки знаний — нередкое явление, которое довольно легко обнаружить. Если школьник хорошо справляется с контрольными работами и домашними заданиями, но ответы у доски сопровождаются только «тройками» и «двойками», то наличие проблемы становится очевидным.

Ситуация, в которой знания оцениваются на глазах у всего класса, может вызывать у ребенка сильный дискомфорт, страх и панику, а каждая новая неудача будет еще больше усиливать неприятные ощущения. Эта проблема грозит развитием у ребенка “тревожного гиперконтроля”, поэтому следует проработать ее с психологом или на внеклассных занятиях, таких как театральный кружок.