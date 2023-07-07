Эксперт дала 3 совета, как подготовить ребенка к празднику со взрослыми

О том, как подготовить ребенка ко взрослому празднику, какие риски при этом есть и как их нивелировать, ИА RuNews24.ru рассказала Полина Васина – главный методист департамента дополнительного образования SportZania.

© runews24.ru

«Если вас пригласили на день рождения коллеги, первым делом убедитесь в том, что приятели будут рады видеть ваших детей. Иногда устраивают праздники без детей именно для того, чтобы взрослые могли отдохнуть от рутины. Если же этот вопрос закрыт, то стоит понять, готовы ли именно вы взять с собой ребенка. Этот вопрос обусловлен несколькими факторами. Так, стоит понять, готов ли ребенок провести достаточно долгое для него время вне дома. Часто ли вы бываете в присутствии других взрослых? Может ли ребенок комфортно чувствовать себя в окружении других людей, в компании детей? Насколько важно присутствие родителей рядом? Сможет ли ребенок играть самостоятельно или будет просить включиться в игру вас? Меняются ли как-то ваши общие планы с ребенком? Ответив на вопросы, подумайте, получится ли у вас справиться с отрицательным исходом», - рассказала эксперт.

Видео дня

Специалист добавила, что родители часто задумываются, как понять, что ребенку еще рано присутствовать на “взрослом празднике?”. По мнению эксперта, здесь важно оценить ситуацию комплексно, и в первую очередь ответить на вопрос, сможет ли ребенок провести время без родителя, или же не будет отходить от мамы и папы ни на секунду, будет переживать и плакать из-за новой ситуации.

«Возможно, что ребенку первое время будет интересно, а потом, как только интерес ко всему пропадет, малыш будет хотеть домой и громко призывать к этому взрослых. В такой ситуации нужно быть готовым к тому, что придется покинуть праздник всей семьей. Не стоит винить в этом воспитание или “избалованность” ребенка, ведь находиться в новых местах и условиях страшно даже некоторым взрослым, поэтому заранее стоит подумать, стоит ли брать с собой малыша», - говорит Полина Васина.

Васина подчеркивает, что родители, решившиеся взять ребенка с собой, должны подумать, знает ли ребенок кого-то из взрослых помимо вас. Встреча с знакомыми людьми может порадовать ребенка и поможет почувствовать себя спокойнее. Явным плюсом будет еще один ребенок в компании, конечно же, если они знакомы и играли вместе до этого, иначе дети могут стесняться и просить взрослых оказать им внимание.

Как подготовить ребенка к взрослым праздникам?

«Разумным решением посещать события вместе с детьми может стать подготовка с ранних лет. Одним из вариантов постепенной подготовки ребенка к многолюдным встречам может стать активная социализация. Если семья часто гуляет вместе, приглашает родственников вместе провести время или активно провести выходные, то малыш привыкает к этому, вступает в разговоры, рассказывает свои истории и внимательно изучает то, что происходит вокруг», - рассказала наша собеседница.

Как можно помочь ребенку, если он впервые пришел на праздник или часто переживает, находясь в новых местах:

Можно заранее поделиться с ребенком планом праздника. Обсудить, что будет в течение вечера и решить, как ребенок обозначит, что ему скучно или нужна ваша помощь. Объясните, что у вас тоже есть друзья и знакомые, с которыми хочется провести время, а вы, в свою очередь, готовы познакомить малыша с близкими людьми. Если на празднике будут дети, познакомьте детей заранее. Возможно, что ребята найдут общий язык, что поможет им провести вечер за играми и интересными занятиями. Попробуйте ввести аккуратные игры в ваше общение с ребенком в течение вечера. Как один из вариантов можно взять игру, когда вы вместе считаете определенные цвета или блюда. Так ребенок сможет исследовать новую местность, поддерживать контакт с родными и чувствовать себя комфортно.