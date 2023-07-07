Как помочь ребенку при тепловом ударе

Как понять, что это тепловой удар

Первая помощь

До того как приедет скорая или вы попадете на прием к врачу, надо правильно оказать ребенку первую помощь. При тепловом ударе важно добиться того, чтобы теплоотдача в организме сравнялась или на какое-то время даже превышала теплопродукцию. Иными словами, необходимо охладить ребенка, пояснил эксперт. Надо перенести его в прохладное место, в тень, раздеть и уложить. Как можно чаще ребенка нужно поить водой комнатной температуры. Но только при условии, что он в сознании. На шейную область и к паховым складкам можно на время приложить охлажденные предметы. Например, хладоэлемент, пакет со льдом или любой замороженный продукт, обернутые в несколько слоев пеленки. А вот чтобы расширить периферические сосуды, можно слегка помассировать и растереть мышцы. Но только если вы точно уверены, что симптомы связаны с перегревом, предупредил врач. Кроме того, при наличии высокой температуры у ребенка и если он в сознании, а на коже нет солнечных ожогов, можно смочить полотенце в теплой воде и обтереть его, посоветовал Степанов.