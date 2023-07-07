ОСН: извлечь занозу из пальца поможет скотч

Если заноза впилась в кончик пальца, на помощь придет обычная стеклянная бутылка. Нужно заполнить ее горячей водой, оставив сантиметр пространства у горлышка. Затем необходимо вставить в него поврежденный палец и слегка надавить. Инородное тело будут извлечено теплом.

Кроме того, действенным может оказаться клей. Нанеся его на палец, и подождав, когда он высохнет, его можно будет снять вместе с занозой. Если же инородное тело зашло слишком глубоко, рекомендуется использовать соду. Необходимо смешать ее с водой, чтобы образовалась кашица, нанести ее на пораженный участок кожи и завязать повязку. Спустя несколько часов кожа разбухнет и из нее легче будет достать занозу. Накануне стало известно, что британец 4 дня ходил с занозой в руке и лишился пальца.