ОСН: извлечь занозу из пальца поможет скотч
Журналисты "Общественной службы новостей" выяснили, какие методы применяются при извлечении занозы.
Одним из действенных вариантов является применение скотча. Его следует приклеить к пораженному месту, а затем аккуратно сорвать с пальца.
Если заноза впилась в кончик пальца, на помощь придет обычная стеклянная бутылка. Нужно заполнить ее горячей водой, оставив сантиметр пространства у горлышка. Затем необходимо вставить в него поврежденный палец и слегка надавить. Инородное тело будут извлечено теплом.
Также авторы публикации советуют воспользоваться жиром или маслом. Намазав им поврежденный участок, заноза, возможно, выскользнет сама.
Кроме того, действенным может оказаться клей. Нанеся его на палец, и подождав, когда он высохнет, его можно будет снять вместе с занозой. Если же инородное тело зашло слишком глубоко, рекомендуется использовать соду. Необходимо смешать ее с водой, чтобы образовалась кашица, нанести ее на пораженный участок кожи и завязать повязку. Спустя несколько часов кожа разбухнет и из нее легче будет достать занозу. Накануне стало известно, что британец 4 дня ходил с занозой в руке и лишился пальца.