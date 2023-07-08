Врач назвал главные причины лишнего веса у детей

Врач-хирург рассказал о частых причинах детского ожирения.

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Неправильное питание и маленькое количество физической активности — это основные факторы, которые влияют на развитие ожирения у детей и подростков, говорит бариатрический хирург Александр Неймарк.

Лёгкий доступ к высокоуглеводной пище, сладким напиткам и снекам, которые можно найти в магазинах и даже в школах, приводит к неправильным пищевым привычкам и набору веса у детей. Ожирение, начавшееся в детстве, часто сохраняется и взрослом возрасте, что может привести к гипертонической болезни, сахарному диабету и проблемам со суставами.

Дети с ожирением обычно продолжают страдать от этой проблемы и взрослой жизни, и плохие пищевые привычки только усугубляются с возрастом, говорит Неймарк. Уже сейчас врачи все чаще наблюдают у детей многие болезни, характерные для взрослых. Например, не редкость, когда у детей в 13-14 лет весит 130-140 кг и они страдают от повышенного артериального давления или сахарного диабета 2 типа.