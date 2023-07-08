Бустер для детей – это автомобильное устройство, предназначенное для повышения уровня безопасности и комфортности во время путешествий. Он служит для позиционирования ребенка на автомобильном сидении, чтобы обеспечить правильное применение автомобильного ремня безопасности и защитить в случае аварийной ситуации на дороге. Использование устройства предполагает соблюдение определенных правил. Поэтому вопрос, с какого возраста можно возить ребенка на бустере в 2023 году, особенно актуален для родителей.