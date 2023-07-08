Кому и в каких случаях положен отцовский капитал

С 2007 года в нашей стране действует такая мера государственной поддержки как материнский капитал. Это денежная выплата, которая положена семьям, в которых первый ребенок родился после 01 января 2007 года. Сумма выплаты изначально составляла 250 тысяч рублей. Но каждый год ее размер индексировался (увеличение суммы происходит всегда 01 февраля) и к 2023 году достиг размера 586 900 рублей. При рождении второго ребенка семья может получить уже 775 600 рублей. Но если маткапитал на первого ребенка уже получали, то при появлении второго ребенка размер субсидии составит только 188 600 рублей.

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Сертификат установленного образца, дающий право воспользоваться деньгами, оформляется на имя женщины — матери. С недавних пор возможность его оформления появилась и у мужчин. Суммы выплат аналогичны, а вот условия получения — нет.

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Итак, получить отцовский капитал мужчина может самостоятельно только когда:

- его супруга умерла и он в одиночку воспитывает оставшегося ребенка (детей);

- место нахождение жены-матери неизвестно и по этой причине она официально, через суд, признан без вести пропавшей;

- женщина, от которой у мужчины ребенок (дети), лишена родительских прав;

- супруги вместе усыновили ребенка, но женщина впоследствии отказалась от усыновления (аннулировала его);

- мужчина, не состоящий в барке, усыновил ребенка;

- женщина-мать отказалась от ребенка в роддоме, а мужчина забрал его себе.

Законодатели рассматривали вариант выплаты материнского капитала тем мужчинам, дети которых родились от суррогатных матерей. Но эта инициатива так и осталась лишь идеей. При этом государство выплачивает материнский капитал семьям, в которых малыш появился на свет в результате суррогатного материнства.

Женщина может потратить материнский капитал на накопительную часть пенсии, а мужчина распорядится таким образом отцовским капиталом не может. Почему — законодатель никак не объясняет. В остальном возможности его реализации у матерей и отцов одинаковые:

- на улучшение жилищных условий (покупка квартиры, дома, полное или частичное погашение ипотеки);

- на образование ребенка;

- на ежемесячные выплаты частями (когда семья признана малоимущей);

- на покупку товаров адаптации для ребенка с инвалидностью или его реабилитацию.