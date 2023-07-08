«Если ребёнок всё время плещется и ныряет, то вероятность солнечного удара снижается. А если он тихо сидит в бассейне и играет игрушками, вероятность солнечного удара имеет место быть. В этой ситуации, нужно обязательно надеть на ребёнка головной убор. В целом, мы считаем, что водные процедуры не могут продолжаться больше 20—30 минут. Потом необходимо сделать перерыв. Потому что, несмотря на тёплую погоду, ребёнок может переохладится», — отметила педиатр.