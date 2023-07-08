Какой уровень стресса у Вашего ребенка

Дети, в отличие от взрослых, не всегда могут напрямую подойти и рассказать о своих чувствах, ведь они даже еще не в полной мере их осознают. Поэтому понять, что психика ребенка перенапряжена, не всегда просто. Когда же становится слишком заметно, то справиться с проблемой уже сложнее.

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Присматривайтесь внимательнее к своему чаду, а еще пройдите тест и поймете, находится ли Ваш ребенок сейчас в состоянии стресса.

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Изменилось ли настроение и поведение ребенка за последний месяц?

А) В целом – нет. Он чаще всего в хорошем настроении и настроен позитивно.

Б) Последнее время замечаю плаксивость и капризы даже по мелочам.

В) Появились резкие вспышки агрессии, капризы и истерики стали постоянными и невыносимыми.

Есть ли у ребенка навязчивые страхи или фобии – боязнь воды/ высоты/ темноты/ лифтов/ животных?

А) Нет, страхи связаны только с потенциально опасными ситуациями, и они обоснованы.

Б) Бывают, если случайно увидит кадры страшного фильма или послушает сказку, но быстро о них забывает.

В) Страхи есть и их становится все больше, причем многие достаточно странные. При этом ребенок склонен к небезопасному поведению, будто реальной опасности не понимает.

Бывало ли такое, что зовете сына/дочь, а он(а) словно и не слышит вас и не реагирует на просьбы?

А) Иногда бывает, когда заиграется.

Б) С недавних пор довольно часто, но в итоге все равно реагирует.

В) Может полностью игнорировать просьбы и речь взрослого в течение продолжительного времени.

Изменились ли интересы и развлечения за последние 2-3 месяца?

А) Согласно возрасту – из каких-то игр вырастает, другие открывает для себя.

Б) Ребенок стал меньше времени играть со сверстниками, предпочитает компьютер или телевизор.

В) Стал проявлять интерес к жестоким мультфильмам, играм-страшилкам.

Жалуется ли ребенок на головные боли, плохое самочувствие, боль в животе без видимых причин?

А) Почти никогда.

Б) В последнее время – часто, особенно в ожидании важных событий.

В) Постоянно.

А теперь подведем итоги:

Больше ответов А. Ваш ребенок справляется со стрессом. Процесс взросления - сложная задача для нашей психики, поэтому иногда будут возникать острые моменты. Однако ребенок прекрасно адаптируется, подстраивается под меняющиеся условия.

Чаще отвечали Б. Группа риска: возможно, есть последствия стресса. Скорее всего, какую-то ситуацию дома/в саду/в школе он тяжело переживает, хоть и сам этого не осознает. Желательно проследить за режимом дня, рекомендованы активный отдых и ограничение просмотра телевизора и игры в компьютер.