Какие кошки ладят с детьми: 6 лучших пород

Уже с малых лет многие дети начинают уговаривать родителей завести кошку. Ребенку хочется обрести верного друга, с которым можно играть и за которым можно ухаживать. Однако не все кошки обладают достаточным терпением для того, чтобы регулярно контактировать с активными малышами.

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Однако существуют и те породы, которые будут только рады повышенному вниманию со стороны маленького хозяина.

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Подробнее о кошках, которые лучше всего подходят для семей с детьми – в материале "Рамблера".

Экзот

Отличительная черта этих котов – забавная необычная мордочка, которая наверняка приведет в восторг ваше чадо. Экзоты славятся своим мягким нравом, доверчивостью и дружелюбием. Эти кошки практически никогда не проявляют агрессию. Они преданны своим хозяевам и с радостью играют с ними.

Рэгдолл

Как и экзоты, рэгдоллы простодушны и доверчивы. Однако у этих кошек крайне низкий болевой порог, поэтому прежде чем заводить питомца, важно объяснить ребенку, что животное – не игрушка. Если малыш усвоит это, ему будет очень легко подружиться с питомцем.

Рагамаффин

Кошки этой породы плохо переносят одиночество – им требуется регулярное внимание хозяев. Рагамаффинов не стоит заводить в доме, где уже есть животные – эти кошки бывают весьма ревнивы. Но вместе с тем они отличаются преданностью и доверчивостью.

Сноу-шу

Эти кошки не привыкли слишком активно выказывать свои эмоции, но будьте уверены – они точно привяжутся к вам. Сноу-шу славятся своей энергичностью, любвеобильностью и игривостью. Такие кошки без сомнений полюбят детей и будут счастливы играть с ними сутки напролет.

Корниш-рекс

Корниш-рексы умные, ласковые и дружелюбные коты. Вместе с тем кошки этой породы весьма чувствительны и не терпят халатного отношения к себе. Заводя кошку такой породы, важно помнить о том, что ее шерсть требует особого ухода. Однако в остальном эти питомцы не притязательны.

Абиссинская