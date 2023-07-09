Что почитать с детьми

По выходным сотрудники московских читален рассказывают mos.ru о том, какие книги лучше всего подойдут для чтения всей семьей. Любовь Одудовская, главный библиотекарь Центральной библиотеки № 249 ЗелАО, выбрала произведения, которые не только помогут скоротать время, но и заставят задуматься о важном.

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Забронировать заинтересовавшую книгу можно с помощью сервиса «Библиотеки Москвы».

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Малышам

«История маленькой сони, которая не могла уснуть» Сабины Больманн

Книга о приключениях лесной сони Крошки понравится самым юным читателям и их родителям. Очаровательная героиня живет с мамой в лесу и активно исследует окружающий мир. Когда наступает время зимней спячки и многие животные засыпают до весны, Крошка все никак не может сомкнуть глаз. Но как же ей все-таки это удалось? Узнаете, если прочтете книгу.

Если вашему ребенку, как и Крошке, иногда не спится, попробуйте почитать эту добрую историю перед сном. Кроме того, на страницах вы найдете массу полезной информации об обитателях леса, их образе жизни и привычках — все это очень интересно.

Сабина Больманн — немецкая писательница и актриса. Рассказывая историю о соне Крошке своим детям, она и не надеялась, что ее однажды напечатают.

«Всё о волшебных феях» Виолы Фиалкиной

Если хочется немного магии, обязательно познакомьте ребенка с книгой «Всё о волшебных феях». Виола Фиалкина переносит фей в наш мир: оказывается, они есть у каждого цветка, могут жить в воде и на суше. Добрые волшебницы оберегают, помогают всем, кто относится с добротой и любовью ко всему живому на планете.

Благодаря книге дети поймут, насколько многообразна, красива и уязвима окружающая природа, научатся ценить и беречь каждый цветок. Особое внимание хочется обратить на иллюстрации художницы Соны Адалян — они очень яркие и жизнерадостные.

Детям постарше

«Пилюля на палочке. Записки высокой девочки» Аллы Озорниной

Автор художественных и научно-популярных детских произведений Алла Озорнина научит неуверенных в себе ребят дружить и общаться, преодолевать внутренний страх, а еще просто развеселит добрым юмором.

Главная героиня, пятиклассница Зина, считает, что во всех ее бедах виноват высокий рост, из-за которого одноклассники прозвали ее Пилюлей на палочке. Но все изменилось, когда девочка осознала свою уникальность и нашла любимое дело.

Эта история даст массу тем для размышления. Очень часто в таком возрасте дети не принимают себя, выискивая недостатки и не замечая достоинств. Книгу можно обсудить с ребенком, порассуждать на тему того, что у каждого человека обязательно есть уникальный талант. И если следовать ему, то можно стать самым счастливым на свете.

«Еж Латте и Водный Камень» Себастьяна Любека

В главного героя этой истории ежика Латте просто невозможно не влюбиться. Книга рассказывает о первом из трех приключений, в котором он проявляет чудеса ловкости, хитрости и отваги. Маленький ежик должен спасти родной лес от засухи. Но как это сделать? Говорят, помочь может таинственный Водный Камень, который наполнит водой высохшее озеро. Чтобы отыскать его, Латте придется отправиться в опасное приключение, пройти царство волков, рысей и свирепых медведей.

Но ежик будет не один — вместе с ним в мир приключений окунется бельчонок Тьюм. В конце концов друзья смогут преодолеть все трудности и подарить радость лесным жителям. Сказка научит ребят не сдаваться и поможет понять, что безвыходных ситуаций не бывает.

Себастьян Любек — популярный детский писатель. Книжка «Еж Латте и Водный Камень» получила награду немецкой молодежной книжной премии.

Подросткам

«Что живет в лесу» Линдси Карри

Книга американской писательницы Линдси Карри придется по душе тем, кто любит классические страшные истории, какие обычно рассказывают с фонариком под одеялом или вокруг костра в летнем лагере.

Двенадцатилетняя Джинни — поклонница детективных романов Агаты Кристи. Девочка мечтает написать собственную книгу и не подозревает, что однажды жизнь подскажет ей леденящий душу сюжет. Ближайший месяц каникул ее семья решает провести в старинном особняке, расположенном посреди леса. Дом построили в конце 1930-х годов, он полон множества секретов: переговорные трубки для общения служанок, внезапно запирающиеся двери без замков, перемещающийся манекен, который вообще-то привинчен к полу.

Джинни берется за расследование, к которому подключается ее приятель, стажер книжного магазина. Получив таинственное послание, ребята понимают, что находятся в опасности, и начинают действовать. Будет очень интересно, динамично и захватывающе.

«Захолустье. Пока я здесь» Ларисы Романовской

Пятнадцатилетняя Вика только что окончила девятый класс. Она ходит в театральную студию, собирается поступать в гуманитарный колледж и предвкушает счастливое будущее. Но суждено ли сбыться этим планам? Девочка попадает в аварию, после которой ей становится доступна другая реальность. Там ее зовут Дым и живет она в таинственном городе, где свет и тепло вырабатываются за счет человеческих эмоций. Главной героине предстоит ответить на множество вопросов об этом втором мире.

«Захолустье. Пока я здесь» — первая книга из цикла, и это хорошая новость, ведь к истории очень привыкаешь. Лариса Романовская, лауреат премии конкурса «Новая детская книга», четырехкратный финалист и лауреат премии «Книгуру», настолько мастерски создает свои миры и прописывает героев, что с ними совсем не хочется расставаться.