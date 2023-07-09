Как игрушки на военную тематику влияют на психику детей

Игрушки военной тематики в последнее время пользуются все большим спросом у москвичей. «Вечерка» узнала у экспертов, может ли это стать причиной роста агрессии у детей.

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В столице стремительно растет интерес к игрушкам военной тематики. Лидерами по продажам на маркетплейсах стало игрушечное оружие, детская военная форма. Новый тренд, разворачивающийся на фоне специальной военной операции, вызвал дискуссию о милитаризации детства.

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По словам Екатерины Насоновой, представителя одного из самых популярных маркетплейсов в стране, в последнее время родители стали чаще покупать детям игрушечную военную технику, оружие и даже бронежилеты с касками.

— Лидер продаж — АК-47 с мягкими пулями и глушителем, — рассказывает Насонова. — Также пользуется популярностью отечественный тягач с танком. Из игрушек, имеющих отношение к армиям блока НАТО, покупают, пожалуй, только детские наборы солдатиков и техники из 200 предметов, который включает в себя флаг США. В целом товары, имеющие отличительные черты вооружения конкретной армии, такие, например, как танки немецкого производства «Леопард», не пользуются популярностью.

Большая часть игрушек не имеет «отсылки» к вооруженным силам той или иной страны, так как на технике отсутствуют символы или названия.

Дети всегда играли в «войнушку»

Несмотря на опасения общественников, забивших тревогу из-за новых трендов, маркетологи считают, что подобный интерес носит ситуативный характер. Специальная военная операция перекрывает большую часть информационной повестки, и этим решил воспользоваться бизнес, почувствовавший конъюнктуру и возможность заработать. Известно же: то, что находится в центре обсуждения, всегда хорошо продается. Поэтому «калаши», военные значки и наборы солдатиков «Вежливые люди» сегодня разлетаются «на ура».

— Военная тематика в сюжетно-ролевой игре существовала всегда, — уверена психолог Анастасия Корнеева. — Дети играют в «войнушку» даже в условиях отсутствия игрушек вовсе — в ход идет фантазия и подручный материал в виде палок. Давайте вспомним любимые нами в детстве игрушечные пистолеты и солдатиков! Милитаризованные игрушки — это далеко не нововведение.

Более того, выплескивание напряжения в формате игрового сражения вряд ли приведет к агрессии. Скорее, наоборот, игры помогают проработать тревогу в условиях, когда близкие взрослые не могут успокоить и пообещать, что завтра все будет хорошо.

— Любая информация в кризисный период уменьшает тревожность, — уверена Корнеева. — С помощью таких игрушек детям легче понять, как все выглядит «по-настоящему», представлять себе происходящее более детально.

Кстати, интересное наблюдение: когда дети играют между собой в «войнушку», то делают это не как взрослые: они могут легко меняться ролями, как раньше в игре «Соловьи-разбойники». При этом они, как говорится, не переходят на личности и не нападают друг на друга вне игры.

А психолог Евгений Пашин считает, что идея полностью отказаться от военных игрушек отдает популизмом.

— Вспомним советские мультфильмы, например «Ну, погоди!», где волк гоняется за зайцем далеко не с миротворческой миссией, — предлагает он. — Заяц же в ответ разворачивает хитроумные операции для того, чтобы заманить его в ловушку. А игрушечные сабли и пистолеты, которые были у всех советских мальчишек? Почему-то они не привели к массовому появлению агрессивных социопатов. Развитие ребенка зависит от внимания родителей и окружения. Отсюда возникает вопрос: кто именно увидел опасность в игрушечных пистолетах? Может, эти громкие заявления не что иное, как способ привлечения внимания к своей персоне?

«Абрамсы» уйдут вслед за Хагги Вагги?

Но если в целом с игрушечным оружием все понятно, то что делать с частностями? Не повлияют ли логотипы армий на игрушках на формировании стереотипов «свой-чужой»? Многие психологи уверены, что в некоторых случаях реалистичное оружие лучше абстрактного. Оно не хуже учебника по истории помогает в развитии кругозора.

— Очень показательны на сегодняшний день различные мероприятия, например фестиваль «Времена и Эпохи» в Москве, — поясняет Анастасия Корнеева. — Людей погружают в тот или иной исторический период, показывают атрибутику времени — от оружия до предметов быта, реконструируют битвы в костюмированных представлениях. Это интересно и дает много ценных исторических знаний.

Но одно дело — история давно минувших дней, а другое — настоящее время. Поколение, заставшее последние годы СССР, помнит, как соотечественники после открытия границ побежали на Запад: там, дескать, колбаса лучше и джинсы на каждом углу продаются. В этот «идеальный мир» трудно было не поверить: рекламу джинсов показывали по ТВ, и контраст улыбающихся молодых людей в модных штанах с окружающей перестроечной действительностью был сильный. А если сейчас полки магазинов будут завалены яркими «Абрамсами», а ряды супергероев пополнят солдаты НАТО с лучезарной улыбкой — где гарантия, что для ребенка этот мир не будет выглядеть привлекательно, особенно если ему нечего противопоставить? На это обратили внимание власти. Глава Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина уверена, что техника с символикой НАТО может побудить детей играть на стороне врага.

«Когда мы в детстве играли в войну, тогда были деревянные автоматы, но я что-то не припомню, чтобы на них были фашистские кресты, — заявила Останина. — Поэтому для меня это есть не что иное, как элементы пропаганды и техники, и идеологии тех стран. Я против того, чтобы такие игрушки продавались нашим детям».

После громкого заявления депутат Останина пообещала направить свой запрос в Роспотребнадзор, чтобы всю «вражескую технику» постигла участь канувшего в Лету Хагги Вагги.

Давайте начинать с себя

Это предложение депутата многие поддержали, но вопросы все равно остались. Ведь если убрать с прилавков всю технику с символикой НАТО, которая, к слову, производится в Китае, то с кем будут сражаться российские танкисты и «Вежливые люди»? Если друг с другом, то это уже какая-то гражданская война получится… А что делать с теми «натовскими» танками, что уже проданы? Если вместо них прилавки заполнят российские, то имеющаяся на руках «запрещенка» вырастет в цене и будет более востребована у потенциального потребителя — ребенка.

Психологи уверены, что подобные запреты ни к чему хорошему не приведут.