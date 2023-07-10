Лишь каждый третий подросток в России доверяет своим родителям

Большинство предпочитает разбираться в проблемах самостоятельно.

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Исследование социологов показало, что полный контакт и доверительные отношения между взрослыми и детьми существуют лишь в трети российских семей.

Так, согласно статистике, лишь тридцать один процент подростков полностью доверяют своим родителям, и открывают им свои проблемы.

Почти две трети юношей и девушек предпочитают держать свои беды в тайне от пап и мам, пытаясь разобраться в них самостоятельно, в соцсетях или с помощью друзей.