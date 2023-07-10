Лишь каждый третий подросток в России доверяет своим родителям
Большинство предпочитает разбираться в проблемах самостоятельно.
Исследование социологов показало, что полный контакт и доверительные отношения между взрослыми и детьми существуют лишь в трети российских семей.
Так, согласно статистике, лишь тридцать один процент подростков полностью доверяют своим родителям, и открывают им свои проблемы.
Почти две трети юношей и девушек предпочитают держать свои беды в тайне от пап и мам, пытаясь разобраться в них самостоятельно, в соцсетях или с помощью друзей.
По словам подростков, многие из них просто боятся обращаться к родителям, с одной стороны боясь их реакции, а с другой просто желая выглядеть более взрослыми в глазах своих сверстников.