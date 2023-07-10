5 признаков, что мужчина станет хорошим отцом

Присмотритесь к партнеру, чтобы убедиться в готовности стать родителем.

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Даже идеальный парень может быть совершенно не внимательным отцом. Поэтому девушки еще на этапе свиданий стараются понять, станет ли их избранник хорошим папой, который будет заботиться о наследниках. Как распознать такого мужчину? Психологи считают, что обращать внимание нужно на небольшие детали.

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Фото в социальных сетях

Микроблоги могут рассказать о человеке, если не все, то почти все. У нарцисса социальные сети переполнены селфи, а у того, кто ценит семью, обязательно будут снимки с близкими. Возможно, это фото с семейных праздников, поздравления с днем рождения мамы или сестры. Отлично, если парень не стесняется публиковать свои детские фото или кадры с детьми родных.

Не боится перемен

Дети полностью меняют уклад жизни, от графика сна до общего времяпровождения. Важно, чтобы к этому были готовы оба партнера. Если мужчина тяжело воспринимает малейшие изменения в быту, то появление малыша станет для него очень серьезным испытанием. Обратите внимание на то, как реагирует избранник на смену планов, любимого ресторана, места отдыха и режима дня.

Умеет планировать финансы

С появлением малыша у семьи появляются десятки новых расходов, поэтому особенно важно беречь деньги и уметь рассчитывать доходы и расходы. Если избранник склонен к импульсивным покупкам и частенько оказывается в долгах, то рождение ребенка ухудшит финансовую ситуацию в разы, а вы постоянно будете думать о том, где взять денег.

Спокойствие, только спокойствие

Дети — источник постоянного шума и несмотря на то, что они дарят радость, вместе с ней приходит серьезный стресс. Перед тем, как решиться на продолжение рода вместе с ухажером, обратите внимание на то, как он реагирует на детский шум, не слишком ли раздражается от суеты. Если молодой человек остается спокойным и сдержанным, у него есть все шансы стать отличным отцом.

Умение работать в команде