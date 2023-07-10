Психолог раскрыла причины детской жестокости

Детская жестокость и преступления, которые совершают подростки в отношении других несовершеннолетних, часто связаны с наличием ментальных расстройств, предупредила психолог Екатерина Алексеева, которая несколько лет посвятила работе с трудными детьми. В беседе с KP.RU специалист подчеркнула, что родителям проще игнорировать проблему, а у школ нет достаточно полномочий, чтобы направить ученика на психиатрическое обследование, даже если на это есть очевидные причины.

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У нас много не установленной психиатрии и много не установленных «пограничников» — тех, кто между условной нормой и психиатрией. Этих людей тоже может качнуть либо в одну, либо в другую сторону, — пояснила психолог.

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По словам Андреевой, ребенок с психиатрическими проблемами сам страдает, не понимая, что с ним происходит. Родители при этом чаще всего боятся, что психиатры превратят подростка в «овощ», и не обращаются за помощью. Психолог подчеркнула, что это не так: в клинике помогут подобрать правильное лечение и проведут полноценное обследование.

Специалист уточнила, что еще одной проблемой является непонимание ценности чужой жизни. Не страдающие от психических расстройств подростки могут проявить жестокость, не думая, что произойдет потом. Андреева рассказала о случае из своей практики, когда воспитанники детского дома дали сверстнику выпить бензин вместо сока: дети просто не понимали в этот момент, что делают, для них это был эксперимент, который в итоге мог стоить человеческой жизни.

Психолог подчеркнула, что на поведение ребенка могут сильно влиять гормоны. По ее мнению, каждое новое действие подростка, который проявляет агрессию или жестокость, будет опаснее предыдущего, если ребенок не понесет наказание.

На самом деле такие ситуации всегда нужно поднимать, разбираться. Сделавший гадость ребенок должен получить хоть какое-то реальное наказание. Если это сходит с рук, он как бы переходит на ступеньку выше. В следующий раз сделает что-то еще более серьезное, — объяснила специалист.