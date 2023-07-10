Как вырастить здорового ребенка без лекарств и лишних нервов

Какая мама не мечтает, чтобы её малыш рос здоровым, успешным и счастливым? Возможно ли справиться с такими распространенными проблемами детского возраста, как нарушения осанки и плоскостопие? О том, как сохранить здоровье ребёнка расскажет автор оздоровительного проекта Инна Суздальцева.

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Здоровье ребёнка складывается из множества факторов: достаточная двигательная активность, полноценное, сбалансированное питание, качественный сон, минимизация стресса. Ребёнку важно создать такие условия, которые будут благоприятствовать тому, чтобы он рос и развивался в соответствии с возрастными нормами.

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К сожалению, современный мир диктует свои условия, и дети всё больше времени проводят за гаджетами, забывая про подвижные игры. Так, по исследованиям ВОЗ показатели физической активности более 80% посещающих школу подростков в мире — 85% девочек и 78% мальчиков — находится ниже рекомендованного уровня (не менее одного часа в сутки). В связи с этим увеличивается и количество нарушений в опорно-двигательном аппарате, что, в свою очередь, влияет на качество жизни ребёнка.

Какие нарушения опорно-двигательного аппарата встречаются чаще всего?

Нарушения осанки и стоп занимают лидирующие позиции среди деформаций скелета.

Сколиоз — это деформация позвоночника, которая встречается у 4-9% детей школьного возраста с активным прогрессированием патологии в 15-25% случаев. Это его смещение вбок, при котором в спине образуется дуга.

Заподозрить сколиоз можно по следующим признакам:

плечи и лопатки на разном уровне;

различная длина рук;

наклон головы в одну сторону;

уши на разном уровне;

несимметричные треугольники талии;

ямочки на бёдрах на разном уровне;

несимметричные складочки на теле.

Плоскостопие — это недоразвитие мышц стопы, при котором она перестаёт выполнять функции амортизации при ходьбе, и происходит уплощение свода стопы. Встречается у 35% мальчиков и 20% девочек в возрасте от 5 до 15 лет.

Главными признаками плоскостопия являются боль и дискомфорт в ногах, возможна отёчность, быстрая утомляемость ног. А если посмотреть на стопу, то можно увидеть, что она плоская. При плоскостопии первой степени уплощение свода стопы будет не столь выражено, как при плоскостопии третьей степени.

Опорно-двигательный аппарат человека — это единая цепь, в которой все звенья связаны друг с другом. Плоскостопие практически никогда не встречается само по себе, оно обычно идёт в комплексе с сутулостью и гиперлордозом (прогибом в пояснице).

Чаще всего, первым звеном в цепи тела ребёнка, которое даёт сбой, становится таз. Если таз наклоняется вперёд или чуть разворачивается вправо или влево, он словно «уводит» за собой остальные звенья цепи. Под положение таза подстраивается вся остальная конструкция, чтобы сохранить равновесие в изменившихся условиях. Поэтому при изменении положения таза появляется сутулость, торчащие лопатки, вытянутая шея и проблемы со стопами.

Как выявить нарушения осанки и стоп?

Проблемы со стопами и нарушения осанки развиваются годами. Это недоразвития, которые постепенно накапливаются, прежде чем станут заметны невооружённым глазом.

Когда у ребенка уже есть нарушения осанки, можно увидеть, что у него заваливаются внутрь стопы, сутулая спина, торчат лопатки, колени «схлопнуты» между собой, живот выпячивается вперёд, плечи на разном уровне, а в пояснице прогиб.

Но если визуально никаких проблем в теле ребёнка не видно, всё равно есть шанс вовремя отследить нарушения осанки — ещё на самом раннем этапе.

Например, обратите внимание на походку ребёнка. Если он шаркает ногами, слишком громко топает, загребает ножкой при ходьбе, или ходит на цыпочках — это уже тревожный звоночек. Если ребёнок сидит буквой W, также стоит обратить внимание на его осанку.

У здорового ребёнка ничего не должно болеть. Если ваш ребёнок часто жалуется на боли в ногах, спине, плечах, это симптом! Боль и дискомфорт часто связаны с нарушениями осанки. Обратите внимание на поведение ребёнка во время прогулки. Устаёт ли он далеко идти? Начинает капризничать и ныть?

Существуют различные двигательные тесты, которые позволяют выявить проблемы с осанкой. Например, попросите ребёнка попрыгать на двух ногах, а потом поочередно на правой и на левой. Если у него возникнут трудности с этим, казалось бы, несложным заданием, скорее всего, у него начинают развиваться плоскостопие или вальгус.

Как предотвратить нарушения осанки и проблемы со стопами

Лучшей профилактикой нарушений осанки и проблем со стопами остается активный образ жизни. Ребёнку, который тренируется, много ходит, бегает и прыгает, не страшны ни неудобная обувь, ни неправильной высоты школьный стул, ни другие факторы.

Стоит обращать внимание на организацию среды для ребёнка. Выбирайте качественную, удобную обувь, хороший матрас для сна, правильно обустраивайте рабочее место, не носите на спине рюкзак (особенно тяжелый), больше ходите пешком, гуляйте, делайте зарядку и регулярно тренируйтесь!

Конечно, нужно стараться не допустить подобных нарушений, но что делать, если они уже начались?

Плоскостопие, вальгус, гиперлордоз, сутулость — это практически всегда поправимая история. Пока малыш растет, можно исправить нарушения осанки. Лучше сделать это до 12 лет, потому что примерно в этом возрасте закрываются зоны роста в теле ребёнка, и в дальнейшем исправлять нарушения осанки будет сложнее.

Однако, даже во взрослом возрасте рано ставить крест на проблемах с осанкой. Да, не все можно исправить после 18 лет, но можно работать с мышечным балансом, облегчать состояние и рецепт для этого достаточно простой — много двигаться и выполнять специальные упражнения для проработки глубокой мускулатуры, которая отвечает за осанку.

На что нужно обратить внимание при организации режима дня ребёнка?

Важно, чтобы ребенок питался полноценно и получал с пищей все необходимые питательные вещества. А вот простые углеводы, трансжиры и пищевой мусор лучше сократить до минимума.

Рабочее место должно быть организовано так, чтобы ребёнок не сутулился. Для этого нужно отрегулировать стул по высоте, локти должны лежать на столе, а стопы — упираться в пол. Под спиной должна быть опора, часто выручает небольшая подушечка под поясницу.

Стрессы негативно влияют на детское здоровье, но стоит понимать, что полностью ограничить стрессовые ситуации не получится. Важно не накапливать стресс, правильно проживать его и стараться, чтобы в семье была атмосфера доверия и безопасности.

И особую роль в режиме дня играет организация двигательной активности. Природой заложено так, что ребёнок должен много и активно двигаться. Недостаточно просто ходить в спортивную секцию 2-3 раза в неделю на 1,5 часа, а остальное время проводить сидя или лежа. Двигательная активность должна составлять не менее 6-7 часов в день и быть ежедневной. Тогда можно говорить о том, что у ребёнка нет гиподинамии и он двигается достаточно.

Если говорить о домашних тренировках, то тут важна регулярность. Заниматься от раза к разу может быть бесполезно, лучше тренироваться хотя бы 5 раз в неделю по 15-30 минут.

Что касается интенсивности, то тут все индивидуально. Строгих критериев нет. Важно, чтобы ребенок бегал, прыгал, ходил, карабкался, разгонялся, тормозил, то есть совершал много различных физиологичных движений, во время которых развивается весь его опорно-двигательный аппарат.

Ребенок часто активный в дошкольном возрасте, а в школьный период начинает тренировать усидчивость. Собственно, в этот период важно поддержать ребенка, чтобы не потерять природный активный импульс. И родителям, и детям рекомендуется выполнять специальные комплексы для проработки всего тела, которые укрепят мышцы и избавят ребёнка от мышечного дисбаланса, то есть разгрузят перегруженные мышцы и заставят работать слабые мышцы. Так и исправляются нарушения осанки и стоп, которые возникают как раз из-за сбитого мышечного баланса.

Чтобы ребёнок вырос здоровым в первую очередь его нужно просто любить! А незаменимыми помощниками в поддержании детского здоровья будут распорядок дня, регулярные тренировки и полноценное питание.