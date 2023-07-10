Психолог призвал родителей допускать детей к домашним делам

Многие родительские привычки в воспитании детей мешают детям вырасти самостоятельными. О них kp.ru рассказал кандидат психологических наук, ведущий сотрудник Института воспитания Александр Буянов.

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Так, по его словам, ошибкой будет не нагружать детей обязанностями по дому, потому что именно в детстве важно прививать трудовые привычки. Это позволит выработать в ребенке усидчивость, пунктуальность, целеустремленность, ловкость, умение доводить дела до конца и получать от этого удовольствие, уверен психолог.

При этом не стоит использовать домашние дела в качестве наказания, потому что это отобьет у детей желание трудиться. Родителям также важно не действовать из принципа «проще самой/самому сделать», потому что так ребенок будет всегда надеяться на вашу помощь. Буянов отметил и то, что платить за работу или учебу будет плохой идеей, потому что в этом случае дети будут ждать оплату за любое усилие.

«Дети должны понимать: у всех в семье есть обязательства, которые нужно выполнять ради общего комфорта. Выполнять просто так. Маме же никто не платит за готовку, а папе – за прибитый гвоздь?», — пояснил психолог.

В качестве поощрения можно похвалить ребенка или сделать ему сюрприз, посоветовал он. Еще одна распространенная ошибка родителей — считать, что домашние обязанности — это не для мальчиков, продолжил Буянов. Он указал на то, что такое мышление приведет к тому, что ребенок не будет ценить чужой труд, не сможет делить обязанности в своей семье и будет склонен перекладывать ответственность на других.