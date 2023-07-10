Логопед дала рекомендации по развитию речи у детей

Логопед из школы №170 рассказала, какую работу могут провести родители летом, чтобы улучшить речь у детей. Рекомендации опубликовали в паблике учреждения в соцсети.

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Отмечается, что для развития речи у дошкольников полезно использовать специальные игры.

В увлекательной форме можно работать над расширением лексического словаря у детей.

Например, игра «Какой бывает?» помогает подобрать разные признаки к предмету, что обогащает словарный запас, развивает образное мышление, и его скорость.