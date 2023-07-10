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Когда ребенка пора показать врачу-гастроэнтерологу

Гастроэнтерологические проблемы – одни из частых причин обращения к врачу в педиатрической практике. "Рамблер" поговорил со специалистом и узнал, какие симптомы у ребенка должны стать "звоночком" для родителя, говорящим о том, что пора показать маленького пациента гастроэнтерологу.

Когда ребенка пора показать врачу-гастроэнтерологу
© Unsplash

Для каждого возрастного периода характерны свои особенности работы желудочно-кишечного тракта, а также возможные проблемы.

Тимощенко Анастасия Викторовна
Тимощенко Анастасия ВикторовнаВрач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»
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Наиболее частыми причинами, требующими обращения к специалисту у детей являются:

  • Боли в животе, особенно значительно влияющие на активность ребенка
  • Тошнота, эпизоды рвоты
  • Запор
  • Диарея, особенно без признаков инфекционного заболевания
  • Снижение аппетита, недостаточные прибавки в весе, снижение веса
  • Вздутие, дискомфорт в животе
  • Частые срыгивания
При этом, отдельно необходимо выделить симптомы, требующие срочного обращения к врачу-гастроэнтерологу:
  • Обильная рвота, без признаков инфекционного заболевания
  • Боль в животе, усиливающиеся в ночное время и не проходящая после похода в туалет
  • Нарушение глотания или ощущение «вклинения» пищи
  • Стул с примесью крови
  • Диарея, без признаков инфекционного заболевания

Дети до года достаточно часто становятся пациентами гастроэнтеролога при наличии жалоб на частые срыгивания, недостаточную прибавку в весе, нарушения стула, в том числе при наличии крови в стуле, симптомы беспокойства после приема пищи, колики.

Тимощенко Анастасия Викторовна
Тимощенко Анастасия ВикторовнаВрач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»

У детей более старшего возраста, в том числе дошкольного и младшего школьного возраста, достаточно частой причиной обращения к врачу становится проблема нарушения стула, проявляющаяся чаще всего в виде запоров. Это нередко связано с периодом социализации ребенка.

Еще одной частой причиной являются боли в животе, тошнота, отмечаемая практически в любом возрастном периоде развития ребенка.

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Более взрослые пациенты детского гастроэнтеролога уже предъявляют жалобы на изжогу, нарушение аппетита, тошноту.

Таким образом, у детей достаточно большой спектр возможных поводов для обращения к врачу-гастроэнтерологу и в разные возрастные периоды могут быть характерны преобладающие симптомы и патологии.

Тимощенко Анастасия Викторовна
Тимощенко Анастасия ВикторовнаВрач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»
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