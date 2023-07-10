Когда ребенка пора показать врачу-гастроэнтерологу
Гастроэнтерологические проблемы – одни из частых причин обращения к врачу в педиатрической практике. "Рамблер" поговорил со специалистом и узнал, какие симптомы у ребенка должны стать "звоночком" для родителя, говорящим о том, что пора показать маленького пациента гастроэнтерологу.
Для каждого возрастного периода характерны свои особенности работы желудочно-кишечного тракта, а также возможные проблемы.Тимощенко Анастасия ВикторовнаВрач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»
Наиболее частыми причинами, требующими обращения к специалисту у детей являются:
- Боли в животе, особенно значительно влияющие на активность ребенка
- Тошнота, эпизоды рвоты
- Запор
- Диарея, особенно без признаков инфекционного заболевания
- Снижение аппетита, недостаточные прибавки в весе, снижение веса
- Вздутие, дискомфорт в животе
- Частые срыгивания
- Обильная рвота, без признаков инфекционного заболевания
- Боль в животе, усиливающиеся в ночное время и не проходящая после похода в туалет
- Нарушение глотания или ощущение «вклинения» пищи
- Стул с примесью крови
- Диарея, без признаков инфекционного заболевания
Дети до года достаточно часто становятся пациентами гастроэнтеролога при наличии жалоб на частые срыгивания, недостаточную прибавку в весе, нарушения стула, в том числе при наличии крови в стуле, симптомы беспокойства после приема пищи, колики.Тимощенко Анастасия ВикторовнаВрач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»
У детей более старшего возраста, в том числе дошкольного и младшего школьного возраста, достаточно частой причиной обращения к врачу становится проблема нарушения стула, проявляющаяся чаще всего в виде запоров. Это нередко связано с периодом социализации ребенка.
Еще одной частой причиной являются боли в животе, тошнота, отмечаемая практически в любом возрастном периоде развития ребенка.
Более взрослые пациенты детского гастроэнтеролога уже предъявляют жалобы на изжогу, нарушение аппетита, тошноту.
Таким образом, у детей достаточно большой спектр возможных поводов для обращения к врачу-гастроэнтерологу и в разные возрастные периоды могут быть характерны преобладающие симптомы и патологии.Тимощенко Анастасия ВикторовнаВрач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»