Как организовать экранное время ребенка без вреда для развития

Пандемия осталась в прошлом, но успела серьезно изменить наши привычки. Мы стали чаще покупать в интернете, заново открыли для себя социальные сети, перенесли в онлайн часть профессиональной рутины.

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Проводить больше времени в интернете начали и наши дети — во всем мире на фоне локдауна «детское» экранное время выросло почти в два раза.

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Эксперт по контенту Movix Fest Иван Шевченко рассказал, почему важно проверять, сколько времени ваш ребенок проводит в интернете и как установить правила и ограничения без конфликта.

Экранное время: в чем смысл ограничений

С одной стороны, гаджеты давно стали частью повседневной жизни: ребенок выходит в интернет, чтобы выполнить домашнее задание, пообщаться с друзьями и просто отдохнуть — поиграть и полистать забавные ролики. С другой – всего этого оказывается недостаточно для гармоничного развития: стимулы, которые пользователь получает в виртуальном пространстве, оказываются заметно слабее, чем в офлайне. Ученые предостерегают родителей от раннего знакомства малыша с телефоном, планшетом и компьютером.

Возраст выхода в интернет напрямую влияет на ментальное здоровье. Чем позже человек начинает пользоваться техникой, тем реже сталкивается в дальнейшем с психическими заболеваниями.

Малыши, которые слишком рано начали проводить время за экраном, могут отставать от сверстников в развитии. В первые один-два года жизни ребенку особенно важно общаться с людьми вживую: учиться распознавать и воспроизводить речь и различные эмоции.

Ежедневное превышение нормы экранного времени может привести к расстройству пищевого поведения. Когда ребенок увлечен происходящим на экране, он не чувствует голода и насыщения.

Компьютер, телефон и телевизор перед сном мешают ребенку уснуть. Использование любого гаджета менее чем за час до сна вызывает нервное возбуждение: чем младше пользователь, тем сложнее ему будет перейти «в режим покоя».

Гаджеты могут формировать у ребенка «плохие» привычки. Если родители дают малышу планшет, чтобы успокоить, он привыкает отключаться от проблем — уходить от переживаний в какую-то другую реальность. А если регулярно отправляют посмотреть мультфильм, пока работают, ребенок начинает чувствовать себя недостаточно важным. В результате контакт между ним и взрослыми слабеет.

Сколько времени детям можно проводить перед экраном

Большинство международных организаций здравоохранения рекомендуют полностью оградить от экрана детей до двух лет, с двух до шести лет ограничить экранное время одним часом, а с семи до 12 лет — двумя часами в день.

Наращивайте экранное время постепенно: начните с пяти-десяти минут просмотра мультфильмов. Выбирайте ленты, в которых кадры сменяются не слишком стремительно. Для первого знакомства с диджитал-миром отлично подойдут, например, старые советские мультфильмы.

В шесть-семь лет полезно разнообразить контент: начать знакомить ребенка с обучающими роликами и играми. В этом возрасте у малыша еще преобладает игровая мотивация, но он уже готов активно осваивать навыки и информацию. Выберите пару детских каналов на YouTube и научитесь по видео чему-то новому. Или поучаствуйте в Movix Fest: выполняйте вместе с ребенком ежедневные развивающие задания-челленджи и получайте призы.

Считается ли экранным временем чтение электронной книги

И стоит ли в таком случае ограничивать время чтения? Исследования показывают: стоит, но только в том случае, если ребенку еще не исполнилось шесть-семь лет. В раннем возрасте для усвоения материала очень важен сенсорный опыт: ребенок лучше поймет написанное, если дать ему возможность листать страницы, рассматривать и трогать изображения.

А еще маленьких детей важно оградить от «пассивного» телесмотрения. Чем старше мы становимся, тем легче нам сосредоточиться. Но дети младше 3 лет еще не владеют таким навыком: работающий на фоне телевизор почти на 25% снижает концентрацию на самостоятельной игре.

Планируя экранное время, помните, что гаджеты остаются важной частью современного мира: не пытайтесь быть идеальным родителем и полностью изолировать малыша от экранов. Иногда, например, уставшей маме необходимы полчаса отдыха — не стоит винить себя за то, что на это время вы включили для ребенка мультфильм. Главное, не превращать «спасительные» мультики в ритуал — не успокаивать и не отвлекать ими малыша на регулярной основе.

Как контролировать экранное время ребенка

Ограничить экранное время ребенка и обеспечить качество и безопасность контента — важная обязанность современного родителя. Но как установить правила и ограничения так, чтобы это не превратилось в конфликт?

Во-первых, осознать, почему ваши попытки контролировать экранное время вызывают столько негативных эмоций. Как правило, причина конфликтов кроется в том, что гаджет быстро становится для ребенка «своей территорией»: он хранит здесь личные фотографии, делает заметки, ведет переписку с друзьями. Разумеется, любое вторжение в этот персональный маленький мир будет для него неприятно.

Во-вторых, попытаться заменить ультиматум договором. Обсудите с ребенком, сколько времени в день вы планируете отводить на использование гаджетов, поинтересуйтесь, как он будет его распределять, совместно установите лимиты для разных приложений. Запустите «пробный период» и обязательно договоритесь о дне, когда обсудите его итоги.