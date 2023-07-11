Вредят ли современные гаджеты здоровью детей на самом деле

Согласно распространенному мнению, проведенное за просмотром фильма с планшета или игрой в телефон время негативно влияет на здоровье ребенка, а именно – на его зрение и психику. Некоторые родители, например, считают, что из-за гаджетов дети становятся менее внимательными и более вялыми.

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Так ли это на самом деле – в материале "Рамблера".

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Эксперимент

Для получения ответов на этот вопрос ученые решили провести исследование. Так, они пригласили к участию в нем около 180 семей с детьми дошкольного возраста. Родителям были выданы дневники, в которых следовало отражать, сколько времени их дети проводят с гаджетами и в какое время суток. Также нужно было указывать, с какой целью это происходило: выполнял ли, например, ребенок домашнее задание на планшете, играл в него, читал книгу и так далее.

Стоит отметить, что участвовавшие в эксперименте дети в среднем проводили с гаджетами около 2-х часов в день. При этом примерно 1 час – перед сном.

Результаты

Спустя почти 1,5 года ученые собрали дневники и проанализировали всю полученную информацию. Оказалось, что "дружба" с плодами цивилизации почти не отразилась на состоянии юных добровольцев. Пара часов в сутки с телефоном или планшетом не привела к ухудшению зрения, усталости, головным болям, снижению концентрации и любым другим негативным последствиям.

Вместе с тем ученые выявили ряд интересных закономерностей, о которых важно знать.

Во-первых, дети, которые преимущественно общались друг с другом в социальных сетях, а не вживую, имели более скудный словарный запас.

Во-вторых, проводившие больше времени за планшетом или телефоном перед сном дети имели незначительные проблемы с развитием социальных навыков. Однако исследователи предположили, что такая тенденция может быть связана не с самими гаджетами, а с менее качественным и продолжительным сном.