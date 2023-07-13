Раскрыта судьба родившегося у 11-летней россиянки ребенка

Ни в 2022-м, ни в 2023 году 11-летние россиянки не становились матерями в Новосибирской области. Подобный случай был около 10 лет назад. Об этом заявили в Telegram-канале Минздрава Новосибирской области.

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«Заместитель министра здравоохранения региона Татьяна Анохина рассказала о том, что более 10 лет назад в Новосибирской области был такой случай», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По их данным, ребенок, родившийся у 11-летней россиянки около 10 лет назад, уже окончил четвертый-пятый класс.