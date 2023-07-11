Как защитить детей от пагубного воздействия ультрафиолета

Лето в самом разгаре. С приходом стабильно жаркой погоды открылся сезон пляжного отдыха, связанный с длительным пребыванием на солнце. Это опасно не только для кожи, но и для зрения и еще по целому ряду причин.

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Преподаватель медицинского факультета университета «Синергия», врач Майя Крупская рассказала ИА RuNews24.ru, как обезопасить себя, а главное, своих детей, от пагубного воздействия солнечных лучей. Также специалист дала несколько простых советов, которые помогут без последствий проводить время под солнцем.

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Говоря о защите малышей от УФ-излучения, эксперт сделала особый акцент на самых маленьких – на младенцах. По её словам, кожа новорождённого ребёнка имеет меньше слоёв, чем кожа взрослых. При этом у детей площадь поверхности тела в соотношении к массе значительно больше, чем у взрослых людей. Также кожа младенцев имеет большое количество активно делящихся стволовых клеток, которые являются мишенью для вредного воздействия ультрафиолетовых лучей.

«Всё вышеперечисленное свидетельствует о повышенном риске солнечного ожога в детском возрасте при несоблюдении мер предосторожности и культуры нахождения на открытом солнце. Помимо ожогов, существуют отсроченные неблагоприятные эффекты длительного солнечного воздействия, которые на первый взгляд не видны и возникают не сразу после воздействия. Самый опасный из них – это повреждение ДНК клеток кожи, впоследствии увеличивающее риск опухолей», - отметила врач.

Чтобы свести к минимуму риск повреждения кожи детей и взрослых во время пребывания на солнце, следует соблюдать несколько традиционных мер безопасности:

Не пребывать на открытом солнце в часы активного солнечного излучения – с 10 до 16.

Носить соответствующую одежду, шляпу и очки с UV-фильтром.

Использовать солнцезащитные средства, чтобы снизить повреждение кожи ультрафиолетом.

«Рассматривая вопрос применения солнцезащитных средств у младенцев, стоит отметить, что, в связи с риском проникновения через кожу опасных веществ в системный кровоток, применять такие средства к детям младше 6 месяцев не рекомендовано. При использовании фотозащитных средств в форме спреев необходимо прикрывать младенцу нос, рот, глаза», - добавила специалист.

Также Крупская подчеркнула, что, если совсем нет средства, которым можно защитить кожу ребёнка, то допускается использование фотозащитных средств широкого спектра SPF15, которые нужно смыть сразу после возвращения домой. Это лучше, чем оставить кожу совсем без защиты, но не рекомендовано для систематического использования.

«Фотозащитное средство необходимо наносить за 30 минут до выхода на улицу, чтобы началось действие фильтров. Нужно тщательно разнести его по коже, покрывая все открытые участки. Повторное нанесение рекомендовано каждые два часа, после купания и потения. Средство должно визуально покрывать кожу равномерным и достаточно плотным слоем», - посоветовала врач.

Кроме того, медик напомнила, что фотозащитные средства нужны для уменьшения повреждения ультрафиолетом, но не для увеличения времени нахождения под открытым солнцем.