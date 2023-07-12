Как отношения с родителями влияют на восприятие стресса

Психологический климат в семье влияет на развитие ребенка, причем и на физиологическое, и на психическое. Как недавно выяснили ученые, чем теплее отношения с родителями, тем легче дети справляются со стрессовыми ситуациями.

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Подробности – в материале "Рамблера".

Эксперимент

Специалисты Питтсбургского университета провели эксперимент, участие в котором приняли более 500 семей с детьми в возрасте от 10 до 17 лет. Для начала юных добровольцев отправили на МРТ и проанализировали состояние тканей их головного мозга. После этого исследователи пообщались с испытуемыми о том, как часто в жизни последних случаются негативные ситуации (от издевок в школе до смерти близких друзей и родственников), как они их переживают, какой след подобные события оставляют в их жизни и т. д.

Параллельно с этим ученые интересовались у детей атмосферой в семье. Например, насколько они дружны с родителями и доверяют им, сколько времени проводят вместе, на какие темы общаются, делятся ли с ними своими переживаниями.

Результаты

Оказалось, что взаимопонимание в семье или его отсутствие имеет прямое отношение к развитию ребенка и его способности переживать тяжелые события.

Ученые обнаружили следующую закономерность: чем теплее дети отзывались о родителях и позитивнее характеризовали их связь, тем легче они переживали стресс. Но об этом свидетельствовали не только слова самих детей, но и их мозг, а точнее – гиппокамп.

"У некоторых детей и подростков, переживающих стрессовые события, такие как физическое насилие или пренебрежительное отношение к себе, фиксируется меньше ткани в гиппокампе. Данная область мозга отвечает в том числе за обучение, память и обработку стресса. То есть представление участников о том, что они получали поддержку и заботу со стороны родителей, служило буфером против биологических последствий стресса" – объяснили авторы исследования.

Вывод