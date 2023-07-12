Как подготовить ребенка к первым самостоятельным прогулкам

Каждый родитель однажды сталкивается с просьбой ребёнка о первой самостоятельной прогулке с друзьями после школы, на выходных или в каникулярный период. Это достаточно сложный вопрос для взрослых, но для ребёнка – это новый этап ответственности и взросления, когда можно провести время с одноклассниками или знакомыми без сопровождения старших.

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К этому шагу нужно не только подготовить ребенка, но и нужно быть готовым самим родителям.

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«Если говорить об опасностях, с которыми может столкнуться ребёнок, то сразу же отметим проезжую часть, животных, незнакомых людей и различные заброшенные или шаткие здания, конструкции. Как правило, детям хочется исследовать всё то, что родители запрещали или ограничивали. Но не стоит думать, что как только вы решите отпустить ребёнка без вас, то он пойдёт закрывать “чек-лист” запрещенных мест. Если вы заранее обсудите ваши переживания, а также объясните, почему это делать не стоит и чем это грозит, то ребёнок постарается понять ваши опасения и не станет сразу рваться проверять всё, что вы указали», - рассказала ИА RuNews24.ru Полина Васина, главный методист департамента дополнительного образования SportZania.

Эксперт добавила, что решение о том, во сколько лет отпускать детей гулять самостоятельно, принимает каждый родитель индивидуально. Всё зависит от психологического состояния ребёнка, его воспитания и правил семьи. Кто-то считает, что чем раньше ребёнок отправится гулять один, тем выше вырастет уровень его самостоятельности, а кто-то считает, что, пока малыш не научится анализировать происходящее и последствия своих действий, ребёнку не следует находиться на улице одному.

«Начальная школа - первый этап на пути к решению о том, что ребёнка можно отпускать гулять одного. Здесь важен контроль ребёнка - договорённостей, маршрутов или разрешённых областей. Гулять на школьной площадке, которая знакома детям – хорошая идея, ведь именно там ребята проводят много времени и ощущают себя безопасно. Школа же, в свою очередь, зачастую контролирует прилегающую территорию, а ещё там всегда есть детские площадки, спортивные сооружения, с которыми дети знакомы», - говорит специалист.

Полина Васина подчеркнула, что, начиная со средней школы, многие дети уже самостоятельно посещают школы, если она находится в пешей доступности и не предусматривает переходов через проезжую часть. Именно в данный период ребята хотят окончательно вырваться на прогулку без взрослых. Здесь уже будет сложно отказаться малышу или предложить свою компанию, ведь кто-то из круга общения ребёнка уже давно ходит самостоятельно в магазин и считает это нормой. Можно начать отпускать ребенка гулять самостоятельно именно в это время, начиная со времени после школы, когда ребята вместе идут домой и могут остановиться на детской площадке или парковой зоне.

«Прежде чем отпустить ребёнка гулять одного, стоит понимать, готов ли ребёнок к этому: разговаривали ли вы с малышом о правилах дорожного движения, интересных безопасных маршрутах и каким путём возвращаться домой. Постарайтесь договориться о самых важных для вас правилах: куда идти нельзя, насколько далеко от дома может находиться ребёнок и во сколько его ждут дома. Обязательно уточните, что важно звонить или писать ему, потому что вы волнуетесь и переживаете, объясните, что вам спокойнее позвонить ему за полчаса до назначенного времени, чтобы понять, как скоро ждать малыша», - посоветовала Васина.

Также эксперт дала ещё один совет родителям о том, что не стоит громко заявлять о том, что «ровно в 19.00 и ни минутой позже ребёнок должен стоять у двери». Договоритесь о том, что в это время у вас ужин всей семьёй, где вы хотите обсудить день или построить планы на ближайшее время.

«Пусть время прихода домой не ассоциируется со ждущими у порога родителями, которые так хотят отчитать ребёнка, будет хорошо, если это будет что-то приятное и значимое. Таким образом, ребёнок сможет хорошо провести время на улице и с радостью вернуться домой», - добавила Васина.

Что рассказать ребёнку перед первой прогулкой без взрослых?

Заранее подумайте, как вместе с малышом выработать правила взаимодействия с незнакомцами: не стоит с ними общаться, обязательно сразу уходить и не давать никакой информации о себе. Рекомендуется ознакомить ребёнка и с правилами дорожного движения для пешеходов и научить его с осторожностью относиться к машинам, самокатам, мопедам и т.д. Расскажите ребёнку и о взаимодействии с уличными животными. Тут важно сказать о том, что гладить уличных котят не стоит, даже если они крайне милые. И рекомендуется обходить собак, которые гуляют без хозяина, так как неизвестно что ждать от такого животного. А если какое-то взаимодействие всё-таки произошло – не стоит после него трогать руками свое лицо, и тем более употреблять грязными руками еду.

«Одним из возможных решений при возникновении экстренных ситуаций может стать “горячая клавиша” на телефоне, которая включит звонок родителю, чтобы взрослый мог выйти на помощь. Помимо этого, для подобных случаев есть специальные браслеты с тревожной кнопкой, а также смарт-часы с функцией отслеживания локации ребёнка», - также посоветовала специалист.