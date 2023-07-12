«Мам, я уже вырос»: как отпустить ребенка во взрослую жизнь
У выпускников - вступительные экзамены в вузы и колледжи. Своего рода экзамен и у родителей. Почему нам так сложно отпустить детей во взрослую жизнь? На этот вопрос отвечает Галина Ткаченко, медицинский психолог ЦКБ Управления делами Президента РФ, расположенной в Кунцеве.
«Дети вырастают, и их надо отпускать, давая им возможность свободно строить свою жизнь, создавать свою семью, осуществлять свои планы и мечты, – говорит Галина Андреевна. – Есть много причин, по которым мы не спешим отпускать наших детей, но всё можно объединить в одну общую – «лучшие побуждения» родителей».
Как же поступить, чтобы при выборе жизненного пути не причинить психологической травмы ни себе, ни ребёнку?
ТОП-5 верных решений
Начните с себя
- Научитесь доверять своим детям. Если вы их правильно воспитали, то они умные, пусть даже и неопытные. они обладают многими приспособительными навыками, которыми их наделила природа, которые передали вы. У них есть инстинкты, интуиция, жизненный опыт вашей семьи.
- Старайтесь слушать и слышать ваших повзрослевших детей. Может быть, излишняя ваша опека как раз и формирует протест и желание делать вопреки.
- Цените мнение вашего ребёнка. Уважайте его выбор и решения. Пусть даже они, с вашей точки зрения, абсурдны или абсолютно неверны. разрешите ему думать собственной головой, а не навязывать постоянно своё готовое решение.
- Выслушивайте терпеливо аргументы сына или дочери, приводите свои. Ищите вместе компромиссные решения – этот опыт очень пригодится вашим взрослым детям.
- Не стесняйтесь признавать свои ошибки и заблуждения. Не создавайте у ваших детей чувства вины, твердя о том, что вы жизнь потратили на них, а они... Вы не потратили свою жизнь напрасно: вы вырастили детей, которые хотят быть самостоятельными, отвечать за свои решения, которые мечтают, ставят цели в жизни и – так хочется верить! – достигнут их.
КСТАТИ
Вы поможете своему ребёнку и тем, что, отпустив его во взрослую жизнь, постараетесь переключиться на свою, по сути, вернуться к ней, погрузиться в неё. Каждый ребёнок хочет, чтобы его родители были счастливыми, жили полной жизнью, а не доживали. Ваши выросшие сын или дочь хотят, чтобы вы перестали жить нескончаемыми бытовыми заботами, откладывая жизнь на потом. Настоящая любовь, которая помогает, защищает, передаётся детям на любом расстоянии.
В Москве открылся штаб общественной поддержки Сергея Собянина