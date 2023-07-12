«Мам, я уже вырос»: как отпустить ребенка во взрослую жизнь

У выпускников - вступительные экзамены в вузы и колледжи. Своего рода экзамен и у родителей. Почему нам так сложно отпустить детей во взрослую жизнь? На этот вопрос отвечает Галина Ткаченко, медицинский психолог ЦКБ Управления делами Президента РФ , расположенной в Кунцеве.

«Дети вырастают, и их надо отпускать, давая им возможность свободно строить свою жизнь, создавать свою семью, осуществлять свои планы и мечты, – говорит Галина Андреевна. – Есть много причин, по которым мы не спешим отпускать наших детей, но всё можно объединить в одну общую – «лучшие побуждения» родителей».

ТОП-5 верных решений

КСТАТИ

Вы поможете своему ребёнку и тем, что, отпустив его во взрослую жизнь, постараетесь переключиться на свою, по сути, вернуться к ней, погрузиться в неё. Каждый ребёнок хочет, чтобы его родители были счастливыми, жили полной жизнью, а не доживали. Ваши выросшие сын или дочь хотят, чтобы вы перестали жить нескончаемыми бытовыми заботами, откладывая жизнь на потом. Настоящая любовь, которая помогает, защищает, передаётся детям на любом расстоянии.