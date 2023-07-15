Всем родителям хочется видеть, как их ребенок осваивает все новые и новые навыки. Катание на велосипеде - один из них. Но в этом деле главное не торопиться, а делать все вовремя и постепенно.

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"Рамблер" рассказывает, как научить ребенка кататься на велосипеде быстро и без особых сложностей.

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На самом деле на двухколесном велосипеде могут кататься и пятилетние. Но, скорее всего, такие дети не слезали с беговела, потом пересели на двухколесный с двумя дополнительными колесиками для поддержки, а затем без проблем освоили большой. В этом случае все проходит без каких-либо сложностей.

Но если ваш ребенок чаще катался на трехколесном велосипеде, то при переходе на два колеса могут возникнуть сложности. Поэтому начать стоит издалека, например, с упражнений на развитие баланса. В этом помогут всевозможные балансировочные полусферы и балансборды. Предлагайте ребенку заниматься дома, учитесь балансировать вместе с ним. Это весело!

А дальше - следуйте этим несложным правилам.

Начните с баланса. Помогите ребенку освоить баланс на велосипеде, убрав педали и установив сиденье на уровне, чтобы ребенок мог ногами достигать земли. Получится аналог беговела, только для более взрослого ребенка. Пусть ребенок просто ходит на велосипеде, сохраняя равновесие. Добавьте педали. Когда ребенок почувствует себя комфортно, установите педали на велосипед. Пусть ребенок начнет их крутить, с поддержкой взрослого. Практика на открытой площадке. Возьмите ребенка на открытое пространство, такое как парк или пустырь, где он может безопасно практиковаться. Пусть ребенок начнет учиться управлять велосипедом, поворачивать и тормозить. Дайте возможность самостоятельно учиться. По мере того, как ребенок становится все более уверенным, дайте ему возможность учиться самостоятельно. Пусть он практикует катание на велосипеде без вашей помощи, чтобы развивать навыки и самостоятельность. Поощряйте и поддерживайте. Когда ребенок учится кататься на велосипеде, поощряйте его усилия и хвалите за достижения. Это поможет ребенку чувствовать себя увереннее и продолжать учиться.

Второй способ подойдет тем детям, которые твердо нацелены научиться кататься на велосипеде и готовы тренироваться без взрослых. Первое, что нужно сделать, - освоить катание на велосипеде, как на самокате. Для этого нужно подойти к велосипеду с удобной стороны. Например, если велосипед оказался справа, то на ближайшую педаль нужно ставить левую ногу. Правую пока перекидывать на сидение не нужно. Нужно просто отталкиваться ей от земли, оставляя левую на педали. Кататься таким образом нужно до момента, пока ребенок не почувствует себя уверенно на достаточной скорости. В этот момент он сам поймет, что уже может перекинуть толчковую ногу и сесть на сиденье.