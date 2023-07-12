Родителям рассказали, стоит ли обеспечивать ребенку полную темноту для сна
Здоровый и крепкий сон ребенка можно обеспечить только при полной темноте, рассказали эксперты «Общественной службы новостей».
По словам педиатров, особенно важно обеспечивать благоприятные условия для сна новорожденным детям, потому что это повлияет на его восприятие сна во взрослом возрасте, а также избавит его от страха монстров. У сна в темноте есть и другие преимущества, отмечают специалисты. Так, крепкий сон положительно влияет на физическое и эмоциональное здоровье ребенка. В таких условиях он быстрее адаптируется к режиму дня и ночи и будет инстинктивно просыпаться при свете. Это, в свою очередь, облегчит родителям задачу приучить новорожденного к распорядку дня.
Помимо этого, сон в темноте позволяет снизить синтез гормона мелатонина в головном мозге, который отвечает за регулирование температуры тела и артериального давления, и помогает поддерживать организм в тонусе.
Накануне специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании (United Kingdom National Health Service) предупредили молодых родителей, что неправильное укладывание в кровать младенцев грозит негативными последствиями, вплоть до летального исхода.
Ранее был найден способ улучшения развития речевых центров мозга у младенцев.