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Родителям рассказали, стоит ли обеспечивать ребенку полную темноту для сна

Здоровый и крепкий сон ребенка можно обеспечить только при полной темноте, рассказали эксперты «Общественной службы новостей».

Стоит ли обеспечивать ребенку полную темноту для сна
© Газета.Ru

По словам педиатров, особенно важно обеспечивать благоприятные условия для сна новорожденным детям, потому что это повлияет на его восприятие сна во взрослом возрасте, а также избавит его от страха монстров. У сна в темноте есть и другие преимущества, отмечают специалисты. Так, крепкий сон положительно влияет на физическое и эмоциональное здоровье ребенка. В таких условиях он быстрее адаптируется к режиму дня и ночи и будет инстинктивно просыпаться при свете. Это, в свою очередь, облегчит родителям задачу приучить новорожденного к распорядку дня.

Помимо этого, сон в темноте позволяет снизить синтез гормона мелатонина в головном мозге, который отвечает за регулирование температуры тела и артериального давления, и помогает поддерживать организм в тонусе.

Накануне специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании (United Kingdom National Health Service) предупредили молодых родителей, что неправильное укладывание в кровать младенцев грозит негативными последствиями, вплоть до летального исхода.

Ранее был найден способ улучшения развития речевых центров мозга у младенцев.

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