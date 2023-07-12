Стоит ли обеспечивать ребенку полную темноту для сна

По словам педиатров, особенно важно обеспечивать благоприятные условия для сна новорожденным детям, потому что это повлияет на его восприятие сна во взрослом возрасте, а также избавит его от страха монстров. У сна в темноте есть и другие преимущества, отмечают специалисты. Так, крепкий сон положительно влияет на физическое и эмоциональное здоровье ребенка. В таких условиях он быстрее адаптируется к режиму дня и ночи и будет инстинктивно просыпаться при свете. Это, в свою очередь, облегчит родителям задачу приучить новорожденного к распорядку дня.