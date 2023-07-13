Названа причина массового отравления детей в детском саду в Приамурье

Причиной массового отравления детей стала энтеровирусная инфекция, рассказали в ведомстве. Там отметили, что инфекцию в детский сад занес один из детей. Кроме того, в учреждении формально подходили к проведению «утренних фильтров» и не соблюдали санитарные требования в части мытья столовой посуды, обработки игрушек, обеззараживания воздушной среды в помещении группы и дезинфекции.