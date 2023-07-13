7 главных ошибок родителей в летние каникулы

Летние каникулы — беспечная пора. Так наивно полагают дети, фантазирующие, как целыми днями не будут ничего делать, только веселиться с друзьями, есть вкусности и вставать во столько, во сколько захочется без будильника. Три раза «ха», ведь родители всё распланировали. Уверены?

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Тлум.Ру расскажет о 7 типичных ошибках родителей в летние каникулы. Не спешите закатывать глаза, вы наверняка прочитаете кое-что знакомое. Из хороших новостей — ещё достаточно времени исправить положение.

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1. Нереальные планы

Посетить 10 выставок, проплыть по Волге брассом, выучить 6 тысяч слов на иностранном языке, встречать каждый рассвет, ни о чём не жалеть, не ссориться. Дело в том, что многие родители почему-то думают, что летом количество сил автоматически увеличивается, и все члены семейства готовы прыгнуть выше головы столько раз, сколько потребуется. И чем больше планов, чем они детальнее, тем горше будут слёзы под конец лета, когда и не выполнится ничего, и счастливых воспоминаний кот наплачет.

Решение: не планируйте так, словно это последнее лето. Грамотно распределяйте ресурсы, помните о том, что уставшие дети начинают капризничать и тем самым влиять на ваше настроение.

2. Не купленные заранее билеты

И оказывается, что билеты на самолеты в морские города дорогие, а на поезд мест нет, да что там уехать куда-то — даже в городе все раскуплено или же билеты стоят невероятно дорого, прямо-таки золотые. Тем, кто не купил билеты заранее, стоит либо смириться с их дороговизной, либо принять собственную ошибку, можно же было купить заранее? Или заранее подготовиться к тому, как всё обернётся.

Решение: находите пути обхода, понимаем, что пригородные пляжи едва ли сравняться с сочинскими, а на театральную постановку хочется ну очень-очень, особенно ребёнку — тогда есть вариант где-то сэкономить и всё-таки купить билеты. Удачи, не сдавайтесь! И не пользуйтесь услугами перекупщиков, вы рискуете нарваться на мошенников.

3. Игнорирование наличия других людей

И именно так походы в парки или аквапарки, в музеи, на выставки и в кино заканчиваются тем, что родители широко открывают глаза и пытаются найти, куда бы приткнуться так, чтоб не пришлось танцевать локтями в попытке отвоевать себе свободное место.

Откуда столько людей? Ни у кого, что ли, нет дачных участков? Зачем торчать в городе? Все эти мамы, папы, бабушки, дедушки, тёти и дяди вместе с детьми остаются в каменных джунглях по тем же причинам, что и вы. Так-то.

Решение: у большинства мест для посещения благодаря современным технологиям можно посмотреть «горячее» и «холодное» время посещения. Очевидно, время выхода из дома и кратчайший маршрут стоит продумывать хотя бы за день до мероприятия, берегите себя и не забывайте пить воду!

4. Грустный тайм-менеджмент

Этот пункт является прямым продолжением предыдущего. И также относится к первому пункту. Грамотное планирование помогает как детям, так и взрослым. Если выйти из дома нужно в 9 утра, потому что электричка, способная привезти вас в чудесный лес погулять, отъезжает в 10.30, то выйти нужно в 9 утра, ничего не поделаешь. Заметим, что летом график работы общественного транспорта имеет свойство меняться.

Решение: когда нужно рано встать — не ложитесь поздно, когда на следующий день предстоит пройти двадцать тысяч шагов (и это непривычный уровень нагрузки), то не перетруждайтесь заранее, когда погоду обещают солнечную — достаньте солнцезащитный крем, панамку и очки заранее. Предугадывайте, у вас получится.

5. Желание быть «как с обложки»

Идеальные дети идеальных родителей — привыкли видеть такое в социальных сетях? Когда завтрак покруче, чем в ресторане, укладка мам не в состоянии быть испорченной даже ураганным ветром, дети не капризничают, у них только пятёрки, папы тут как тут — гордые и счастливые, досуг в лучших местах и далее по списку. Тут и до нервного срыва по причине «с нами что-то не так» недалеко.

Решение: помните, что в социальных сетях принято делиться лишь лучшими моментами, а для самого классного фото, как правило, позируют, даже те, кому минуту назад вытирали сопли и слёзы после отказа в покупке сахарной ваты или новой игрушки.

6. Обязательная учеба

Некоторые родители настолько ценят труд учителей, что на период летних каникул воспринимают себя как временного подменяющего на уроке, только урока нет. И поэтому детишки, вместо того, чтобы со спокойным сердцем заглядывать в то, что задали на каникулы, каждый день ощущают себя узниками невидимого класса, где до обеда требуется прочитать 100 страниц книги, после обеда вызубрить 20 уравнений и всё в таком духе.

Решение: не давите на детей, каникулы на то и каникулы — дать отдохнуть уму и телу, будьте ласковыми, заранее ставьте себя в позицию своих же детей. Вам бы понравилось, если бы необходимость погулять при хорошей погоде каждый день требовалось заслужить учёбой, которая у многих детей и в учебные дни идёт со скрипом?

7. Запрет на гаджеты

Раз лето, то концентрация будет только на событиях. Родители, которые жаждут насильно отвлечь детей от гаджетов, скажите честно: сколько вы сами в состоянии продержаться без телефона? Вам не нужно отвечать на звонки по работе или на сообщения друзей? Не хочется полистать фотографии или расслабить мозг посредством игры во что-то простое?

Решение: поверьте, если вы решите максимально исключить использование гаджетов ребёнком, то вы только получите нервного ребёнка, думающего, что его незаслуженно за что-то наказывают. Но если же желание устроить цифровой детокс велико, то, пожалуйста, сами тоже убирайте смартфоны где-то подальше, и на тот же срок. Не мухлевать!