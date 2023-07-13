Как распознать у ребенка плоскостопие

Врачи не ставят диагноз «плоскостопие» детям до двух лет, после этого возраста выявить отклонение можно по целому ряду признаков, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» травматолог-ортопед Владислав Лысиков. Так, по его словам, нужно обратить внимание на кожные покровы стоп. О плоскостопии могут свидетельствовать натоптыши или ссадины на внутренних участках.

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Если имеются натоптыши или мацерации кожи (потертости, ссадины) во внутреннем отделе стопы, то данный признак может говорить о продольном плоскостопии. Широкая и распластанная стопа — это поперечное плоскостопие, — объяснил врач.

Он отметил, что если ребенок стаптывает внутреннюю поверхность подошвы, это означает, что пяточная кость «сваливается» внутрь, а это признак продольного плоскостопия. Также плоскостопие часто сопровождает вальгус на уровне коленного сустава, когда коленные суставы смыкаются, а стопы расходятся.

Кроме того, ортопед посоветовал обратить внимание на большой палец ноги: при наличии отклонения внутрь можно заподозрить продольное плоскостопие. При этом на коже по наружной поверхности пальца обычно наблюдается покраснение.