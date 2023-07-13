Семь советов от эксперта: как помочь ребёнку справиться с зависимостью от телефона
Игорь Пугачёв, генеральный директор группы компаний по комплексному развитию и отдыху детей Sportzania рассказал в беседе с RuNews24.ru о причинах телефонной зависимости у детей и дал ряд советов, как помочь ребёнку справиться с проблемой.
Причины зависимости от телефона
Согласно исследованиям, дети проводят все больше времени в телефоне по нескольким причинам:
Развлечение и разнообразие: телефоны предлагают широкий спектр развлечений, таких как игры, социальные сети, видео и музыка. Дети находят удовольствие в использовании этих функций и проводят время, погружаясь в виртуальный мир. Социальное взаимодействие: телефоны позволяют поддерживать связь с друзьями и родственниками через сообщения, видеозвонки и социальные сети. Образование и информация: в телефонах благодаря доступу к Сети доступна огромная база знаний и информации. Дети могут использовать телефон для получения образовательного контента, поиска информации для учёбы или интересующих их тем. Расширение возможностей: телефоны предлагают множество функций, которые делают жизнь удобнее. Например, они позволяют совершать покупки, заказывать еду, слушать музыку и многое другое. Дети могут находить удовлетворение в использовании этих возможностей.
Потенциальные проблемы
«Хотя использование телефонов и гаджетов имеет свои преимущества, слишком большое количество времени, проведённое в них, может вызывать ряд проблем», - отметил эксперт.
Среди проблем специалист назвал:
Физическое здоровье: проведение длительного времени перед экраном может приводить к снижению физической активности и проблемам со зрением. Психическое благополучие: излишнее использование телефона может приводить к увеличению уровня стресса, тревоги и депрессии у детей. Социальная изоляция: перенасыщение виртуальными связями может привести к ухудшению реальных социальных навыков и изоляции от окружающего мира. Учебные проблемы: если ребёнок тратит слишком много времени на телефон, это может отразиться на его учебной успеваемости и концентрации.
Как помочь ребёнку
Установите правила и ограничения
Важно установить чёткие правила и ограничения по использованию телефона. Например, можно определить определённые часы, когда телефон недоступен, или ограничить количество времени, проводимого в нём. Обсудите эти правила с ребёнком и объясните, почему они важны.
Предложите альтернативные занятия
Предложите ребёнку альтернативные занятия, которые могут быть интересны и полезны. Например, занятия спортом, чтение книг, рисование, игры на свежем воздухе или участие в хобби-группах. Помогите ребенку найти занятия, которые вызывают у него интерес и стимулируют развитие.
Будьте примером
Родители должны быть примером для своих детей. Если вы сами проводите слишком много времени в телефоне, ребёнок скорее всего будет следовать вашему примеру. Постарайтесь ограничить своё время использования гаджетов и активно взаимодействуйте с ребёнком в реальной жизни.
Учите критическому мышлению
Обучайте ребёнка критическому мышлению и развивайте его способность анализировать информацию, которую он находит в интернете. Учите его отличать правдивую информацию от мифов и фейковых новостей.
Создайте семейные моменты без гаджетов
Выделяйте время для семейных моментов, когда все участники семьи отказываются от гаджетов и полностью посвящают время друг другу. Например, это может быть вечерняя прогулка, совместное приготовление еды или игра в настольные игры.
Установите родительский контроль
Воспользуйтесь возможностями родительского контроля на устройствах ребёнка. Это позволит вам контролировать и ограничивать доступ к определённым сайтам и приложениям, а также устанавливать ограничения по времени использования.
Обратитесь за помощью
Если вы обеспокоены зависимостью ребёнка от телефона и не можете справиться с этой проблемой самостоятельно, не стесняйтесь обратиться за помощью к педагогу, психологу или другому специалисту. Они смогут предоставить вам советы и поддержку в решении данной проблемы.
«Время, проведённое ребёнком в телефоне, может вызывать беспокойство у родителей, но с помощью установления правил, предложения альтернативных занятий и активного взаимодействия родителей с ребёнком можно помочь ему найти баланс между использованием технологий и реальной жизнью. Важно помнить, что родители играют ключевую роль в формировании здоровых привычек и поведения своих детей. Будьте примером и поддержкой для ребёнка, и помогите ему развиваться и находить радость в разнообразных занятиях и взаимодействии с реальным миром», - подытожил специалист.