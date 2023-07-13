Как помочь ребёнку справиться с зависимостью от телефона

Игорь Пугачёв, генеральный директор группы компаний по комплексному развитию и отдыху детей Sportzania рассказал в беседе с RuNews24.ru о причинах телефонной зависимости у детей и дал ряд советов, как помочь ребёнку справиться с проблемой.

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Причины зависимости от телефона

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Согласно исследованиям, дети проводят все больше времени в телефоне по нескольким причинам:

Развлечение и разнообразие: телефоны предлагают широкий спектр развлечений, таких как игры, социальные сети, видео и музыка. Дети находят удовольствие в использовании этих функций и проводят время, погружаясь в виртуальный мир. Социальное взаимодействие: телефоны позволяют поддерживать связь с друзьями и родственниками через сообщения, видеозвонки и социальные сети. Образование и информация: в телефонах благодаря доступу к Сети доступна огромная база знаний и информации. Дети могут использовать телефон для получения образовательного контента, поиска информации для учёбы или интересующих их тем. Расширение возможностей: телефоны предлагают множество функций, которые делают жизнь удобнее. Например, они позволяют совершать покупки, заказывать еду, слушать музыку и многое другое. Дети могут находить удовлетворение в использовании этих возможностей.

Потенциальные проблемы

«Хотя использование телефонов и гаджетов имеет свои преимущества, слишком большое количество времени, проведённое в них, может вызывать ряд проблем», - отметил эксперт.

Среди проблем специалист назвал:

Физическое здоровье: проведение длительного времени перед экраном может приводить к снижению физической активности и проблемам со зрением. Психическое благополучие: излишнее использование телефона может приводить к увеличению уровня стресса, тревоги и депрессии у детей. Социальная изоляция: перенасыщение виртуальными связями может привести к ухудшению реальных социальных навыков и изоляции от окружающего мира. Учебные проблемы: если ребёнок тратит слишком много времени на телефон, это может отразиться на его учебной успеваемости и концентрации.

Как помочь ребёнку

Установите правила и ограничения

Важно установить чёткие правила и ограничения по использованию телефона. Например, можно определить определённые часы, когда телефон недоступен, или ограничить количество времени, проводимого в нём. Обсудите эти правила с ребёнком и объясните, почему они важны.

Предложите альтернативные занятия

Предложите ребёнку альтернативные занятия, которые могут быть интересны и полезны. Например, занятия спортом, чтение книг, рисование, игры на свежем воздухе или участие в хобби-группах. Помогите ребенку найти занятия, которые вызывают у него интерес и стимулируют развитие.

Будьте примером

Родители должны быть примером для своих детей. Если вы сами проводите слишком много времени в телефоне, ребёнок скорее всего будет следовать вашему примеру. Постарайтесь ограничить своё время использования гаджетов и активно взаимодействуйте с ребёнком в реальной жизни.

Учите критическому мышлению

Обучайте ребёнка критическому мышлению и развивайте его способность анализировать информацию, которую он находит в интернете. Учите его отличать правдивую информацию от мифов и фейковых новостей.

Создайте семейные моменты без гаджетов

Выделяйте время для семейных моментов, когда все участники семьи отказываются от гаджетов и полностью посвящают время друг другу. Например, это может быть вечерняя прогулка, совместное приготовление еды или игра в настольные игры.

Установите родительский контроль

Воспользуйтесь возможностями родительского контроля на устройствах ребёнка. Это позволит вам контролировать и ограничивать доступ к определённым сайтам и приложениям, а также устанавливать ограничения по времени использования.

Обратитесь за помощью

Если вы обеспокоены зависимостью ребёнка от телефона и не можете справиться с этой проблемой самостоятельно, не стесняйтесь обратиться за помощью к педагогу, психологу или другому специалисту. Они смогут предоставить вам советы и поддержку в решении данной проблемы.