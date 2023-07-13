Эксперт назвал 5 проблем, возникающих у малоактивных детей

«Когда ребёнок большую часть времени проводит в помещении за гаджетами, его здоровье страдает от недостатка кислорода и солнечного освещения, а также от снижения двигательной активности. Это может привести к различным проблемам», - рассказал в беседе с ИА RuNews24.ru генеральный директор группы компаний по комплексному развитию и отдыху детей Sportzania Игорь Пугачёв.

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Эксперт назвал ключевые проблемы, которые могут возникнуть из-за отсутствия активности у ребёнка:

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Проблемы с осанкой

Сидячий образ жизни, характерный для длительного пребывания в помещении, оказывает негативное влияние на позвоночник и может привести к болям в спине и неправильной осанке. Отсутствие активной физической нагрузки ведёт к ослаблению мышц спины, что может привести к искривлению позвоночника и проблемам с осанкой.

Проблемы с аппетитом

При длительном нахождении в помещении у детей могут формироваться неправильные привычки, включая расстройство пищевого поведения. Они могут чувствовать себя более голодными, чем обычно, или терять аппетит. Такие дети склонны злоупотреблять вредной едой, фастфудом или пропускать приёмы пищи, что может приводить к проблемам с весом.

Плохое настроение

Сидячий образ жизни оказывает негативное влияние на настроение детей. Они чаще могут испытывать тревожные расстройства, становиться более раздражительными и обидчивыми. В то время как пребывание на свежем воздухе способствует снижению уровня стресса, нормализации давления и частоты сердечных сокращений, а также повышению настроения и улучшению психического здоровья.

Проблемы со зрением

Длительное время, проведённое за гаджетами и в закрытом помещении, может увеличить риск развития проблем со зрением, включая близорукость. Регулярное пребывание на свежем воздухе и осмотр дальних объектов помогает снизить нагрузку на глаза и укрепить зрение.

Дефицит витаминов

Солнечный свет является источником витамина D, который необходим для роста и развития здорового ребёнка. Длительное пребывание в помещении может привести к дефициту витамина D, особенно в зимний период, когда количество солнечных часов сокращается. Поэтому регулярные выходы на улицу в светлое время суток и правильное питание становятся особенно важными.

«Различные занятия ребёнка во время каникул имеют множество преимуществ, которые способствуют его физическому и психологическому развитию. Причём к занятиям мы относим как прогулки, так и активные виды спорта, обучение и прочее», - отметил Пугачёв.

Среди преимуществ активного отдыха специалист выделил:

Физическое развитие

Активные занятия на свежем воздухе способствуют физическому развитию ребёнка. Физическая активность помогает укрепить мышцы и кости, улучшить координацию движений и развитие моторики. Регулярные физические упражнения также способствуют поддержанию здорового веса и снижению риска развития ожирения.

Социализация

Занятия в группе или в коллективе позволяют ребёнку развивать социальные навыки и умения. Он учится взаимодействовать с другими детьми, устанавливать контакты, сотрудничать и решать проблемы вместе. Это помогает развить уверенность в себе, коммуникативные навыки и способность работать в коллективе.

Развитие творческих способностей

Занятия рисованием, музыкой, танцами или другими видами творчества способствуют развитию творческих способностей ребёнка. Творческие занятия развивают воображение, креативность, внимание к деталям и способность самовыражаться. Они также помогают ребёнку освоить новые навыки и расширить свой кругозор.

Познавательное развитие

Занятия по интересам, экскурсии, мастер-классы и другие познавательные мероприятия способствуют интеллектуальному развитию ребёнка. Он учится новым вещам, расширяет свои знания, развивает логическое мышление и способность анализировать информацию.

Развлечение и отдых

Занятия во время каникул также предоставляют ребёнку возможность развлечься и отдохнуть. Это помогает снять стресс, расслабиться и забыть о повседневных заботах. Ребёнок может насладиться игрой, общением с друзьями и просто наслаждаться свободным временем.