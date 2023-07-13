Эксперты объяснили, в чем польза игрушки «Гусь‑Обнимусь»

Травматолог-ортопед из Новосибирска и психолог объяснили, что спать с новой популярной игрушкой «Гусь-Обнимусь» может быть полезно для организма и для психики. Так как, обнимая игрушку, можно вспомнить о материнской любви и заботе, сообщает kp.ru.

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Игрушка «Гусь-Обнимусь» стала такой популярной из-за компьютерной игры. Однако там птица далеко не милашка, она живет в английской деревушке и нарушает все законы уголовного кодекса.

Гуся покупают и взрослые, и дети, они берут его на ночь к себе под одеяло и засыпают. Травматолог-ортопед считает, что для позвоночника такой сон полезен, так как при лежании на боку происходит нарушение кровообращения нижних конечностей из-за скрещивания ног. А если положить игрушку между колен, то ничего не будет препятствовать кровотоку.

Психологи считают, что, обнимая игрушку, можно вспомнить материнскую любовь. Игрушка представляет собой «переходный объект». В то время, когда ребенок отрывается от матери, его ощущения тепла, любви переносятся на сторонние предметы.

Например, на плюшевую игрушку.