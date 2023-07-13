10 способов отвлечь ребенка от гаджета в каникулы: советы психологов

Вот они, долгожданные летние каникулы! Наконец-то есть возможность посвятить себя любимому делу, на которое не хватало времени весь учебный год! Хорошо, если у ребенка есть хобби, которым он увлечен настолько, что готов им заниматься при любой возможности. Но иногда в каникулы дети просто начинают проводить больше времени в телефонах и компьютерах. Как отвлечь ребенка от гаджета в каникулы — за советом для родителей «Вечерняя Москва» обратилась к педагогам-психологам Городского психолого-педагогического центра столичного департамента образования и науки Ирине Минченко и Надежде Марко.

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Договоренности вместо запрета

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Очевидно, что просто запретить ребенку пользоваться гаджетами означает вступить в открытую конфронтацию, и в таком случае доверие уступит место тотальному контролю и запретам. Чтобы этого не произошло, родителям необходимо выстроить линию поведения, которая не даст ребенку отдалиться и в то же время ограничит использование гаджетов.

Применение основных постулатов цифровой гигиены:

Во-первых, необходимо установить правила использования гаджетов, которые обязательно нужно обсудить с ребенком.

Они должны войти в повседневную жизнь, стать чем-то разумеющимся. Сколько времени в день ребенок может проводить с телефоном? Играет ли он офлайн или пользуется при этом интернетом? Что, кроме игр, может быть доступно ребенку в онлайн-режиме?

Во-вторых, необходимо четко контролировать время, которое ребенок проводит за компьютером или с телефоном.

Он не всегда способен следить за временем, когда занят игрой. Родители могут помочь, напоминая, что время подходит к концу (сначала за семь минут, а потом и за три минуты до окончания отведенного времени). Можно рекомендовать ребенку установить будильник, звонок которого будет означать, что нужно отложить телефон или переключиться с компьютера на другое занятие.

Личный пример и активности

От родителей понадобится продемонстрировать ребенку на своем примере, что можно увлекательно проводить время, не используя гаджеты.

Один из множества вариантов — совместные настольные игры. Они помогут не только развивать логику, внимание, мышление, но дадут ребенку почувствовать участие и заботу с вашей стороны, укрепят вашу с ним эмоциональную связь.Подвижные игры на свежем воздухе (бадминтон, теннис, вышибалы и т. д.). Они позволяют не только укрепить иммунитет, но и развить физические навыки и просто весело провести время.

Организация квеста дома или на даче

Задания необходимо составлять с учетом возраста ребенка и его возможностей, чтобы прохождение от одной станции к другой было успешным, но не слишком легким, вызывало интерес к поиску решений. Если самостоятельное создание квестов вызовет у вас затруднение, то можно обратиться к интернету. На просторах сети есть бесчисленное множество сценариев на разные темы и для разных возрастных групп.

Городские культурные мероприятия

Сейчас проводится большое количество бесплатных мероприятий для всей семьи. Посещение театров, музеев, различных творческих площадок поможет полезно и интересно провести время, создаст чувство общности между детьми и родителями. Но необходимо помнить, что при выборе того или иного места посещения надо руководствоваться не только своим мнением, но и интересами и увлечениями ребенка.

Ответственное задание

Можно поручить ребенку такое задание, опять же, с учетом его интересов. Если он увлекается кулинарией, можно приготовить какое-нибудь совместное блюдо. Дети дошкольного возраста могут просто помогать, например замешивать тесто. Дети младшего школьного возраста могут самостоятельно приготовить выбранное блюдо, руководствуясь рецептом.

Совместные прогулки

Это возможность пообщаться с ребенком, выстроить доверительные взаимоотношения, поговорить о его интересах и увлечениях, поделиться новостями. С детьми дошкольного возраста и младшими школьниками можно наблюдать природные явления, рассказывать о животных, птицах, учиться замечать изменения в мире вокруг, развивать наблюдательность и любознательность. Подросткам будет интересно поговорить о дружбе, увлечениях, вы сможете показать, что вас интересуют не только учеба и оценки.

Гости в доме и походы в гости

Это хорошая возможность для ребенка научиться общаться с другими детьми, совершенствовать свои коммуникативные навыки. Принимая гостей или приходя в гости к друзьям, ребенок учится соблюдать правила и социальные нормы: здороваться, прощаться, не перебивать, спрашивать разрешения взять что-либо, уважать уклад другой семьи.