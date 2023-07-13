Почему одни дети рождаются с волосами, а другие - лысыми

Вопрос о том, почему некоторые дети рождаются с густыми волосами, а другие - лишены их, давно привлекает внимание ученых. Несмотря на то, что каждый ребенок уникален, существуют определенные факторы, которые могут влиять на наличие волос у новорожденных.

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Генетика является одним из ключевых факторов, определяющих наличие волос у ребенка с самого рождения. Исследования показывают, что гены, передаваемые от родителей, могут влиять на развитие волосяного покрова у ребенка. Например, гены, ответственные за производство меланина - пигмента, определяющего цвет волос, могут быть унаследованы от родителей и влиять на то, будет ли ребенок рожден с волосами или без них.

Кроме того, окружающая среда также может оказывать влияние на наличие волос у новорожденных. Некоторые исследования связывают уровень стресса, которому подвергается матерь во время беременности, с развитием волосяного покрова у ребенка. Высокий уровень стресса может привести к снижению производства гормонов, отвечающих за рост волос, и, следовательно, к рождению ребенка без волос.