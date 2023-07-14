Музыкальные ритмы могут положительно влиять на развитие речи у детей

Исследование, проведенное командой ученых из Университета Западного Сиднея в Австралии и Лионского центра неврологии во Франции, раскрывает новые перспективы в области речевого развития детей. Оно показало, что музыкальные ритмы могут положительно влиять на способность детей повторять услышанные предложения. Об этом сообщает Ridus.ru со ссылкой на Nature.

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В эксперименте приняли участие 15 детей из Франции с задержками в развитии речи и 18 типично развивающихся детей с нормальным слухом и языковыми навыками. В течение 30 секунд все дети слушали музыку с регулярными и нерегулярными ритмами, после чего им предложили повторить шесть предложений с высокой точностью.

Результаты исследования показали, что после прослушивания музыки с регулярными ритмами все дети, включая тех, кто имел проблемы с речью, лучше и точнее повторяли предложения, чем после прослушивания музыки с нерегулярными ритмами.