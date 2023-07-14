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Музыкальные ритмы могут положительно влиять на развитие речи у детей

Исследование, проведенное командой ученых из Университета Западного Сиднея в Австралии и Лионского центра неврологии во Франции, раскрывает новые перспективы в области речевого развития детей. Оно показало, что музыкальные ритмы могут положительно влиять на способность детей повторять услышанные предложения. Об этом сообщает Ridus.ru со ссылкой на Nature.

Музыкальные ритмы могут положительно влиять на развитие речи у детей
© FBM.ru

В эксперименте приняли участие 15 детей из Франции с задержками в развитии речи и 18 типично развивающихся детей с нормальным слухом и языковыми навыками. В течение 30 секунд все дети слушали музыку с регулярными и нерегулярными ритмами, после чего им предложили повторить шесть предложений с высокой точностью.

Результаты исследования показали, что после прослушивания музыки с регулярными ритмами все дети, включая тех, кто имел проблемы с речью, лучше и точнее повторяли предложения, чем после прослушивания музыки с нерегулярными ритмами.

Один из соавторов исследования, доктор Энико Ладаньи, отметил, что эти результаты имеют важное практическое значение. Они могут способствовать разработке новых методов работы с детьми, у которых есть задержки в развитии речи, и помогут оптимизировать существующие подходы для достижения максимальных результатов в кратчайшие сроки.