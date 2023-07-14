Психолог дала родителям первоклассников несколько ценных советов

Педагог-психолог школы №119 Елена Волошина дала родителям первоклассников несколько советов. Об этом сообщается в соцсетях учреждения.

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Во-первых, педагог просит взрослых не критиковать своих детей, а наоборот чаще хвалить ребенка и демонстрировать, что в ошибках нет ничего плохого. Во-вторых, надо приучить ребенка содержать в порядке свои вещи и школьные принадлежности.

В-третьих, для того чтобы поход в школу стал радостным событием для всей семьи, необходимо учить детей быть вежливым и спокойным в обращении и отношении к людям.