Как вернуть деньги за путевку в детский лагерь в 2023 году
В 2021 году в России начала действовать программа кешбэка за отдых детей в лагерях.
Кто и как может вернуть средства за отдых детей — в материале «Вечерней Москвы».
Кто может получить:
- ребенок, проживающий в малообеспеченной семье;
- ребенок, который находится под опекой или попечительством;
- ребенок-сирота;
- ребенок, оставшийся без попечения родителей (возраст на момент поездки — от 18 до 23 лет).
Сколько могут вернуть денег:
- детям из малообеспеченных семей: 50 процентов стоимости путевки, но не более пяти тысяч рублей;
- детям, находящимся под опекой или попечительством, и сопровождающим таких детей: 100 процентов стоимости путевки, но не более трехкратной величины прожиточного минимума на душу населения в Москве (в 2023 году — 65 154 рубля на человека);
- лицам из числа детей-сирот и детям, оставшимся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет: 100 процентов стоимости путевки, но не более трехкратной величины прожиточного минимума на душу населения в столице.
Когда нужно обращаться за компенсацией:
- не позднее 60 календарных дней со дня окончания отдыха по путевке;
- оформить ее можно только один раз в год (при условии, что в этом году не была получена бесплатная путевка или сертификат).
В каких случаях могут отказать в компенсации:
- в прошедшем или текущем году без уважительных причин не воспользовались бесплатной путевкой;
- в прошедшем или текущем году воспользовались бесплатной путевкой, но нарушили правила отдыха или оздоровления;
- в прошедшем или текущем году нарушили условия использования сертификата на отдых и оздоровление.
Что нельзя компенсировать:
- медицинские услуги;
- услуги по реабилитации и лечению;
- услуги страхования;
- экскурсии;
- дополнительные услуги перевозчика;
- услуги, не включенные в состав путевки для отдыха и оздоровления либо туристского продукта;
- проезд к месту отдыха и оздоровления на личном или арендованном транспорте, такси.
Какие документы понадобятся:
- документы, подтверждающие отдых и оздоровление и его оплату;
- документ, удостоверяющий личность обратившегося лица;
- банковские реквизиты для перечисления компенсации.
Куда обращаться за получением компенсации:
— заявление можно подать в ГАУК «Мосгортур» по адресу Москва, Малый Харитоньевский переулок, дом 6, строение 3.