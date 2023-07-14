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Как вернуть деньги за путевку в детский лагерь в 2023 году

В 2021 году в России начала действовать программа кешбэка за отдых детей в лагерях.

Как вернуть деньги за путевку в детский лагерь в 2023 году
© Вечерняя Москва

Кто и как может вернуть средства за отдых детей — в материале «Вечерней Москвы».

Кто может получить:

  • ребенок, проживающий в малообеспеченной семье;
  • ребенок, который находится под опекой или попечительством;
  • ребенок-сирота;
  • ребенок, оставшийся без попечения родителей (возраст на момент поездки — от 18 до 23 лет).

Сколько могут вернуть денег:

  • детям из малообеспеченных семей: 50 процентов стоимости путевки, но не более пяти тысяч рублей;
  • детям, находящимся под опекой или попечительством, и сопровождающим таких детей: 100 процентов стоимости путевки, но не более трехкратной величины прожиточного минимума на душу населения в Москве (в 2023 году — 65 154 рубля на человека);
  • лицам из числа детей-сирот и детям, оставшимся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет: 100 процентов стоимости путевки, но не более трехкратной величины прожиточного минимума на душу населения в столице.

Когда нужно обращаться за компенсацией:

  • не позднее 60 календарных дней со дня окончания отдыха по путевке;
  • оформить ее можно только один раз в год (при условии, что в этом году не была получена бесплатная путевка или сертификат).

В каких случаях могут отказать в компенсации:

  • в прошедшем или текущем году без уважительных причин не воспользовались бесплатной путевкой;
  • в прошедшем или текущем году воспользовались бесплатной путевкой, но нарушили правила отдыха или оздоровления;
  • в прошедшем или текущем году нарушили условия использования сертификата на отдых и оздоровление.

Что нельзя компенсировать:

  • медицинские услуги;
  • услуги по реабилитации и лечению;
  • услуги страхования;
  • экскурсии;
  • дополнительные услуги перевозчика;
  • услуги, не включенные в состав путевки для отдыха и оздоровления либо туристского продукта;
  • проезд к месту отдыха и оздоровления на личном или арендованном транспорте, такси.

Какие документы понадобятся:

  • документы, подтверждающие отдых и оздоровление и его оплату;
  • документ, удостоверяющий личность обратившегося лица;
  • банковские реквизиты для перечисления компенсации.

Куда обращаться за получением компенсации:

— заявление можно подать в ГАУК «Мосгортур» по адресу Москва, Малый Харитоньевский переулок, дом 6, строение 3.