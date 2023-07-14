Как вернуть деньги за путевку в детский лагерь в 2023 году

В 2021 году в России начала действовать программа кешбэка за отдых детей в лагерях.

Кто и как может вернуть средства за отдых детей — в материале «Вечерней Москвы».

Кто может получить: ребенок, проживающий в малообеспеченной семье;

ребенок, который находится под опекой или попечительством;

ребенок-сирота;

ребенок, оставшийся без попечения родителей (возраст на момент поездки — от 18 до 23 лет).

Сколько могут вернуть денег: детям из малообеспеченных семей: 50 процентов стоимости путевки, но не более пяти тысяч рублей;

детям, находящимся под опекой или попечительством, и сопровождающим таких детей: 100 процентов стоимости путевки, но не более трехкратной величины прожиточного минимума на душу населения в Москве (в 2023 году — 65 154 рубля на человека);

лицам из числа детей-сирот и детям, оставшимся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет: 100 процентов стоимости путевки, но не более трехкратной величины прожиточного минимума на душу населения в столице.

Когда нужно обращаться за компенсацией: не позднее 60 календарных дней со дня окончания отдыха по путевке;

оформить ее можно только один раз в год (при условии, что в этом году не была получена бесплатная путевка или сертификат).

В каких случаях могут отказать в компенсации: в прошедшем или текущем году без уважительных причин не воспользовались бесплатной путевкой;

в прошедшем или текущем году воспользовались бесплатной путевкой, но нарушили правила отдыха или оздоровления;

в прошедшем или текущем году нарушили условия использования сертификата на отдых и оздоровление.

Что нельзя компенсировать: медицинские услуги;

услуги по реабилитации и лечению;

услуги страхования;

экскурсии;

дополнительные услуги перевозчика;

услуги, не включенные в состав путевки для отдыха и оздоровления либо туристского продукта;

проезд к месту отдыха и оздоровления на личном или арендованном транспорте, такси.

Какие документы понадобятся: документы, подтверждающие отдых и оздоровление и его оплату;

документ, удостоверяющий личность обратившегося лица;

банковские реквизиты для перечисления компенсации.

Куда обращаться за получением компенсации: