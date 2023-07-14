Влияют ли разговоры с младенцами на их развитие на самом деле

Как отмечают некоторые специалисты, дети крайне восприимчивы к среде, в которой растут. В этой связи считается, что важно разговаривать с ребенком, даже если он сам еще не способен это делать и не реагирует на чужую речь. Другие также советуют включать в комнате малыша классическую музыку, третьи – читать ему художественную литературу.

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Ученые выяснили, что разговоры с младенцами действительно влияют на их нервную систему и дальнейшее развитие. Подробности – в материале "Рамблера".

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Развитая речь и словарный запас

В одном эксперименте приняли участие около 30 детей в возрасте до 3 лет, к которым на протяжении нескольких месяцев в период бодрствования прикреплялся диктофон. Впоследствии все записи были изучены и проанализированы на предмет речевого развития ребенка.

Помимо этого, перед началом проведения исследования юные добровольцы прошли обследование, а ученые, в свою очередь, пообщались с родителями о поведении наследников, их времяпровождении, активностях и так далее. То же самое было проделано и по окончании исследования.

После проделанной масштабной работы обнаружилось следующее. Чем больше окружающие ребенка люди общались с ним или же просто разговаривали рядом с ним, тем большие успехи он показывал при взрослении. Вместе с тем на достижения влияли словарный запас собеседников и их собственная речь.

Лучшая защита от стресса

Благодаря еще одному исследованию стало известно, что разговоры с ребенком влияют на выработку миелина, который отвечает за скорость прохождения импульсов и защищает нервные волокна от повреждений. Тенденция та же: чем активнее родители и воспитатели общаются с детьми, тем больше данного вещества образуется в их мозге. Получается, что для дополнительной подпитки организма миелином можно не только давать малышу рыбу, авокадо или орехи, но и просто разговаривать с ним.