Влияют ли разговоры с младенцами на их развитие на самом деле
Как отмечают некоторые специалисты, дети крайне восприимчивы к среде, в которой растут. В этой связи считается, что важно разговаривать с ребенком, даже если он сам еще не способен это делать и не реагирует на чужую речь. Другие также советуют включать в комнате малыша классическую музыку, третьи – читать ему художественную литературу.
Ученые выяснили, что разговоры с младенцами действительно влияют на их нервную систему и дальнейшее развитие. Подробности – в материале "Рамблера".
Развитая речь и словарный запас
В одном эксперименте приняли участие около 30 детей в возрасте до 3 лет, к которым на протяжении нескольких месяцев в период бодрствования прикреплялся диктофон. Впоследствии все записи были изучены и проанализированы на предмет речевого развития ребенка.
Помимо этого, перед началом проведения исследования юные добровольцы прошли обследование, а ученые, в свою очередь, пообщались с родителями о поведении наследников, их времяпровождении, активностях и так далее. То же самое было проделано и по окончании исследования.
После проделанной масштабной работы обнаружилось следующее. Чем больше окружающие ребенка люди общались с ним или же просто разговаривали рядом с ним, тем большие успехи он показывал при взрослении. Вместе с тем на достижения влияли словарный запас собеседников и их собственная речь.
Лучшая защита от стресса
Благодаря еще одному исследованию стало известно, что разговоры с ребенком влияют на выработку миелина, который отвечает за скорость прохождения импульсов и защищает нервные волокна от повреждений. Тенденция та же: чем активнее родители и воспитатели общаются с детьми, тем больше данного вещества образуется в их мозге. Получается, что для дополнительной подпитки организма миелином можно не только давать малышу рыбу, авокадо или орехи, но и просто разговаривать с ним.
"Я думаю, что главный посыл – обязательно поговорите со своими детьми. Поразительно в данном случае именно то, что общение буквально формирует структуру мозга" – резюмировал один из авторов эксперимента.