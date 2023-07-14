Как найти общий язык с подростком?

Когда у ребенка начинается переходный возраст, для родителей настает сложный период. Подростки часто неуправляемы, эгоистичны и пренебрегают общепринятыми правилами, а иногда еще и откровенно грубы. Порой кажется, что они намеренно стараются вывести родителей и всех окружающих из себя. Что с ними происходит, как с этим справиться и не сойти с ума, в интервью MIR24.TV рассказали психологи.

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«Как стены в психбольнице»: быть прочным, но мягким

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«Лучшая поддерживающая фраза родителям подростка – «это надо просто пережить, это точно закончится», – говорит немедицинский психотерапевт, основатель школы психологии для взрослых Алла Далит. – Но это только частично правда. Подростковый возраст – это время, когда рвется там, где тонко. И когда выбирать приходится между плохим и очень плохим».

Плохо, если каждый день – как бой в болоте: засасывает на дно и не на что опереться, говорит специалист. Но если никакого кризиса нет, это, по словам психолога, тоже плохо. «Скорее всего, ваш подросток слишком напуган и поэтому послушен. Очень плохо, если родительский авторитет потерян раньше. Если договариваться по-хорошему не получается, значит пришло время сложных и непопулярных решений. Главная задача – безопасность. Не ваша, конечно, а подростка», – объясняет Алла Далит.

«Я часто привожу метафору стен в палате психбольницы, – говорит Алла Далит. – Они твердые, прочные, но обиты мягкой тканью. Такими должны быть родительские границы для подростка. Нужно научиться твердому «нет», но с любовью. Это принципиально. Он любви не оценит, не признает, но все равно почувствует. И если не может «прогнуть» вас, то будет верить, что на вас можно опереться. Раз вы выдержали его натиск, значит вы прочный, последовательный и сможете защитить его от опасностей мира. То есть к вам можно прийти в сложные моменты».

Говорить с подростком все равно придется. Не убеждать, но информировать, быть открытым, признавать свои ограничения, быть уверенным и честным. «Вы с ним на равных с точки зрения человеческой ценности, но не равны с точки зрения ответственности перед обществом и жизненного опыта. Это значит, что за вами последнее слово. Пока он не вырос. А ваше решение должно быть обусловлено только одним – заботой о нем. Заботой в долгосрочной перспективе», – говорит психолог.

Подростки, по словам эксперта, отличаются от взрослых тем, что способны думать только в краткосрочной. И это главная разница.

Главные родительские ошибки в общении с подростком:

лгать, прикрываясь заботой; игнорировать его чувства и потребности; не замечать его способностей и талантов; манипулировать своими слабостями и его чувством вины и стыда; срывать на нем досаду за свои неудачи и ошибки; потакать ему в том, что опасно в долгосрочной перспективе.

«Вам придется быть «кризисным менеджером» и надеяться на то, что он когда-нибудь поймет вас, – говорит Алла Далит. – А пока – уважение, твердость и любовь. Взрослая мудрая любовь, которая теперь выглядит совсем по-другому, чем раньше, когда он был маленьким. Баланс прав и обязанностей».

Он имеет право быть не похожим на вас и хотеть другого

В подростковый период ребенка у родителей должны поменяться роли. «Чтобы сохранить и укрепить контакт, из воспитывающей мамы и папы нужно перейти в роль авторитетного друга, который может слышать мнение ребенка и относиться к нему, как к взрослеющему человеку, – говорит психолог, тренер и коуч Алена Савинова. – Важно быть готовым к тому, что мнение подростка может отличаться от родительского. Необходимо, чтобы независимо от этого, позиция взрослого оставалась дружелюбной, уважительной, располагающей к доверию».

По словам психолога, то, что в переходный период между родителями и детьми увеличивается дистанция – это нормально, как и то, что подросток ищет себе авторитеты. Хорошо, если ими станут родители. Если авторитеты находятся в спортзале, среди блогеров или других публичных личностей, важно понять, что за ценности выбирает для себя ваш подросток. Чем избранный им лидер вызывает отклик в его сердце. Помните – ваш подросток имеет право быть не похожим на вас и хотеть другого, но вы должны постараться понять, чего именно.

«Усиливается и значимость личных границ, – говорит Алена Савинова. – Подросток видит огромный горизонт возможностей. Важно, чтобы родители в этот период не вели себя безапелляционно – не говорили, что у него ничего не получится, не сомневались в нем, а помогали выстроить стратегию и проработать шаги, которые помогут достичь желаемых результатов. Кроме того, в подростковом возрасте наступает экзистенциальный период. Детям интересна тема жизни и смерти, философии, они задумываются о смысле жизни. Важно, чтобы родители тоже делились своими соображениями, что для них значат эти понятия, какие ценности они разделяют».

Понять, принять и не кричать

Но что делать, если диалог не выстраивается и любой разговор выливается в конфликт? Не терять самообладание – это первое и обязательное правило. Ни одну ситуацию, а тем более конфликтную, нельзя решить под давлением обиды, ярости и паники. Ни в коем случае нельзя давать волю эмоциям. Если трудно – выучите несколько упражнений на расслабление и концентрацию. Работайте со своим внутренним состоянием, включите юмор. Разговаривайте корректно, воздержитесь от «шпилек» и сарказма.

Не навязывайте подростку общение, если он не готов. У каждого человека, даже у ребенка, должна быть возможность побыть в одиночестве. Не стоит вызывать его на разговор, а тем более учинять допрос. Нужно сказать, что готовы поговорить, если он согласен. Иногда подростки хотят просто высказаться, не получая вопросов и советов. Дайте своему ребенку такую возможность. Если он не готов к разговору, не нужно настаивать.

А что делать, если подросток вас оскорбляет? «Все зависит от того, оскорбляли ли вы его, – говорит Алла Далит. – Если да, то пришло время извиниться и признать свою ошибку. После этого оговорить условия, что вы оба будете учиться говорить друг с другом уважительно. Только при таком условии возможны дальнейшие переговоры. Если вы были сдержанны и ранее, то четко обозначьте свою позицию: переговоры возможны только на основе уважения».

По словам психолога, главная ошибка – начать оскорблять в ответ. «В этот момент вы сравниваетесь с ним по возрасту, а значит, он один перед угрожающим миром. Ему сразу чертовски страшно, а значит он будет впадать в агрессию и может потерять контроль, став опасным для самого себя», – объясняет эксперт.

«Ему нужна опора в виде вас. Будьте устойчивы и непреклонны в том, в чем уверены. Ваша главная задача – забота о его безопасности. В долгосрочной перспективе», – говорит Алла Далит.

Специалисты советуют: для психологической разгрузки и «наведения мостов» хотя бы 15 минут в день говорите с подростком не о том, что вас волнует в его поведении, а на отвлеченные темы, без нравоучений и даже без ожидания ответных реплик. Рассказывайте о событиях дня, о том, какие фильмы вы посмотрели и какие книжки прочитали, каких монстров боялись в детстве и какое секретное убежище использовали от них. Возможно, в ответ вы тоже услышите какую-то историю. Что бы это ни было, главное – удержитесь от обсуждения острых моментов и не свалитесь в нравоучения. Наградой вам станет доверие подростка или хотя бы родившееся у него ощущение, что с вами можно поговорить просто так. Это уже большой шаг к налаживанию контакта.