Как научить детей соблюдать правила личной гигиены

На собственном примере мы можем научить их заботиться о своей личной гигиене.

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С двухлетнего возраста мы уже можем начинать приучать детей к соблюдению правил личной гигиены. Возможно, они еще не умеют чистить зубы самостоятельно или нуждаются в помощи при умывании, но это не значит, что они не могут приобрести эти привычки как нечто, что нужно делать каждый день.

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Кроме того, родители должны подавать пример своими поступками. Мы не можем требоваться, чтобы дети чистили зубы после еды или мыли руки после прогулки, если сами этого не делаем. Маленькие дети обычно копируют всё, что делают их родители.

Ниже мы приведет рекомендации, которые помогут научить детей осознавать важность их собственной гигиены.

1. Первое правило - подавать хороший пример. На самом деле мальчик или девочка учатся, подражая поведению важных для него взрослых, но имейте в виду, что происходит это только в течение короткого периода времени в детском возрасте. По мере того, как ребенок становится старше и более самостоятельным, он захочет делать что-то сам, так что он может захотеть поступить поперек мнения родителей. Так что прививаем полезные привычки в раннем детстве.

2. Создайте среду, соответствующую их навыкам. Поставьте подставку, которая поможет ребенку добраться до туалета или раковины, держите полотенце на такой высоте, до которой он может дотянуться, позвольте ему самостоятельно взять щетку и зубную пасту.

3. Поощряйте стремление ребенка к автономии. Просите его каждый день выполнять простые задачи, например, умываться перед тем, как идти в ясли или детский сад. Покажите ему, как это сделать, и позвольте ему проверить свои навыки под вашим присмотром, чтобы вы могли поправить его действия в случае необходимости. Когда он научится, вы можете предложить более сложную задачу, например, снять пижаму или одеться (раздеться) самостоятельно.

4. Не торопитесь, для координации требуется время. Не ругайте ребенка, если он делает всё медленно и попусту тратит воду, или если после умывания всё вокруг забрызгано. Лучше разбудите ребенка на 10 минут раньше, чем заставлять его быстро умыться и одеться, потому что мы спешим.

5. Попросите его посмотреть в зеркало. Пусть ребенок проверит, хорошо ли он причесан и опрятен, в порядке ли его одежда и зашнурована ли обувь.