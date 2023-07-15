Названы самые распространенные опасности для детей летом
Летом детей подстерегает еще больше опасностей, чем в любое другое время года. И-за любопытства ребенка может выпасть из окна, потеряться, попасть под машину, утонуть или сильно отравиться.
Об этом «Газете.Ru» рассказала семейный и психолог-консультант, поведенческий терапевт и автор блога о воспитании детей Елена Калашникова.
«Каждый ребенок по достижению более-менее осознанного возраста должен знать наизусть свой домашний адрес, телефон родителей, свое полное имя. Обсудить с детьми перед прогулкой или походом в любое общественное место нужно и то, где вы будете встречаться, если вдруг потеряете друг друга. Если такой договоренности не было, ребенок должен знать, что ему нельзя уходить с того места, где он потерялся, а нужно громко звать родителей», – сообщила психоконсультант.
Что касается обращения ко взрослым, ребенок должен понимать, что ему стоит обращаться к охранникам, продавцам или людям с детьми, прося позвонить родителям. При этом уходить куда-то с посторонними запрещено.
«Для безопасности с посторонними хорошо работает пароль. Если взрослый, обратившийся от имени родителей, этого пароля не знает – ребенок должен бежать. И помните, что иногда дети уходят из дома сами, особенно подростки. Очень важно слушать детей, интересоваться их увлечениями, сохранять телефоны друзей и отслеживать нахождение их телефонов с помощью GPS. По взаимному согласию», – констатировала Елена Калашникова.
Еще одна опасность, которая особенно опасна для детей летом – проезжая часть. Для этого необходимо выучить с ребенком базовые правила дорожного движения и определить с ним места для игр, удаленные от проезжей части.
«Если ваш ребенок на прогулке с вами и бежит к дороге, не слушаясь запретов, не стоит позволять ему убегать и ругать после. Лучше догнать его и заблокировать возможность выбежать на дорогу. Так ребенок поймет, что бежать на дорогу – серьезное нарушение и никакие попытки ослушаться не сработают», – посоветовала поведенческий терапевт.
Так же летом часто дети сталкиваются с отравлениями. До них нужно донести, что нельзя есть то, что долго лежало на жаре или то, что незнакомо, фрукты необходимо тщательно мыть, а покупать еду «с рук» бывает опасно. Отдельное внимание нужно уделить и химикатам, и другим несъедобным предметам – они должны быть убраны от детских глаз и находиться под контролем взрослых.
«Особенно опасна летом возможность выпасть из окна. При этом ребенку можно много раз объяснить риски перегибания через подоконник или сидения на нем, предупреждать о том, что нельзя опираться на москитные сетки. Но поскольку первый раз может стать последним, лучше позаботиться о том, чтобы окна были с ключами и открывать их в присутствие ребенка в комнате только в режиме проветривания», – констатировала семейный консультант.
Серьезную опасность для детей летом представляют и различные водоемы. При этом не все знают, что дети тонут не так, как в фильмах: они не кричат и не машут руками.
«Дети могут тонуть, даже касаясь ногами дна и при этом не звать на помощь и не кричать из-за невозможности дышать. Поэтому родителям необходимо не только убедиться в умении ребенка плавать, но и в понимании им того, что нужно делать в случае, если он тонет. Детей, которые плавают плохо, оставлять без присмотра не следует», – заключила эксперт Калашникова.