Как школьники становятся машинистами

Сотни школьников проходят практику в Подмосковье на детской железной дороге. Там все должности от дежурного по станции до машиниста занимают несовершеннолетние. А прокатиться на поезде может любой желающий, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Анна Парпура.

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От станции «Юность» этот поезд отправляется четыре раза в день. По узкоколейной железной дороге состав идет к станции «Пионерская». Меняет головной вагон и едет обратно. Со всеми остановками такой маршрут занимает 45 минут. Управляет поездом 17-летняя Катя Рыстина. На детскую железную дорогу она пришла с мечтой стать машинистом. Четыре года обучения, и вот этим летом она ведет состав.

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«Приходится и физическую силу порой прикладывать. Но на самом деле самое сложное в профессии машиниста – это ответственность и внимание. Потому что нужно следить за многими показателями одновременно. Это и скорость, и сигналы светофоров», – рассказала машинист поезда Московской детской железной дороги Екатерина Рыстина.

Дети объявляют остановки, заполняют маршрутные листы, проверяют билеты и даже ведут экскурсии. Пассажиры в основном – туристы.

«Мы выбрали транспорт, потому что он детский просто», – объяснил юный Ярослав Симонов.

Взрослые на железной дороге тоже есть, но они лишь приглядывают за детьми. Здесь даже самые маленькие понимают, что от их работы зависит безопасность целого всего пассажирского состава.

«Если у нас что-то не получается, нас не наказывают, нам только помогают инструктора. Но если мы очень сильно косячим или нарушаем правила техники безопасности, нас уже ругают и выписывают замечание. Три замечания – отчисляют с этой железной дороги», – сказал оператор станции «Юность» Егор Бычков.

Попробовать себя в профессии бесплатно может каждый ребенок. Принимают на детскую железную дорогу с 5-го класса. А окончание обучения совпадает со школьным выпускным.

«У нас от выпуска процентов 80-85 поступают в учебные заведения железнодорожного транспорта», – рассказала начальник Московской детской железной дороги Марина Козина.